Морской порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 60%

По итогам первого полугодия 2020 года ГП "Морской торговый порт "Южный" увеличил объемы грузооборота до 10,6 млн тонн, что на 58% больше запланированных показателей и на 61% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В мае прирост грузооборота всех портов составил более 10%. По итогам января-июня порт "Южный" демонстрирует рост более чем на 60%", – отметил министр.

По словам Криклия, ключевым направлением развития порта стала диверсификация грузов, а сам грузооборот предприятия охватил экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж.

В частности, по итогам января-июня этого года порт перевалил 7,81 млн тонн грузов на экспорт (+62%), 1,48 млн тонн грузов на импорт (+56%), 1,08 млн тонн транзита (+36%) и 211,4 тыс. тонн каботажа (+2 542%).

В том числе объем обработанной руды на предприятии составил 7,45 млн тонн, что на 80% больше, чем было в первом полугодии 2019 года. Основным сырьем на импорт стали уголь, никелевая руда и бентонитовая глина.

В течение первого полугодия госпредприятие обработало 144,55 тыс. полувагонов (+46%) и приняло 158 судов (+40 ед.). Также за январь-июнь с причалов порта было обработано 82 судна типа Capesize, что почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в 2019 году перевалило 15,15 млн тонн грузов, что на 23% выше показателя грузоперевалки за 2018 год.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.