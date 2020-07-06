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Кабмин готовит пилотный проект для закрытия госшахт по немецкому опыту, – Буславец

Кабмин готовит пилотный проект для закрытия госшахт по немецкому опыту, – Буславец

Временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию госшахт в одном из городов по немецкому образцу.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Мы имеем почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающая человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", - сказала Буславец.

"У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт такого моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславец.

По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

Буславец сказала, что такого моногорода еще не выбрали.

"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - добавила она.

Напомним, возле Офиса президента началась акция протеста шахтеров ряда государственных угледобывающих предприятий, а также шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова. В то же время в ДТЭК Ахметова отрицают причастность в организации этой акции, о чем сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 

На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы перед работниками государственных угледобывающих предприятий отсутствует, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Кабмін (7762) шахта (393) шахтарі (290) Буславець Ольга (78) Міненерго (923)


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Топ коментарі
+5
Анализ по приколу. 35% энергетики на угле,где уголь брать?Покупать его за ВАЛЮТУ,а это прямое давление на гривну( обесценивание), инфляция увеличиваться,т.к. сейчас УЖЕ каждая третья гривня в бюджете ЗАЕМНАЯ куда дальше?Далее 55% это атомная,но сроки службы блоков того тютю,уже приближаются к завершению. Для ДИБИЛОВ ,через лет 10-15 как свести
энергетический баланс? Ну как придурки,тоже покупать э/э? За что? Далее с каждой шахтой связаны минимум 5 системообразующих экономику страны отраслей
:
- энергетика( шахта и потребитель э/э и следом энергетическое машиностроение турбины,котлы,электрические машины УКРАИНСКИЕ);
-машиностроение( угольные комбайны,транспортеры,запчасти к ним,электровозы,вагонетки,насосы водоотливные,компрессоры воздушные,воздуходувки и все это УКРАИНСКОГО производства,которые Вы придурки приговариваете)
- металлургия -прокат и изделия из металла,крепь( мы и так зависим от цен на металл мирового рынка и СВОИМИ руками убиваем внутреннее потребление);
-производство электрической продукции- УКРАИНСКОЙ кабельной продукции,э/двигалелей,трансформаторов;
-ж/д перевозки;
Если не понимаете - снижается рынок производства украинской продукции!И следом большинство этих отраслей уйдет в историю. Да,а с ними и ЗАНЯТЫЕ люди и НАЛОГИ в государство .Нарисуйте дерево взаимосвязи. Только одноклеточные думают что закрыть шахту просто. Она в ЗАКРЫТОМ состоянии денег берет 70% от нынешнего состояния. Да ,и люди НИЧЕГО не производящие будут ходить на работу на НЕ работающую шахту,и насосы водоотливные будут работать и э/э будет потребляться. И грязь с шахтных вод пойдет в колодцы местных жителей. Вот так. А город и люди как? Почему нельзя РАЗВИВАТЬ в шахтерских городках и поселках занятость молодежи НЕ закрывая шахту и НЕ создавая проблем сейчас и давления на бюджет?Почему в США и Китае как бы между прочим первой и второй мировой экономикой мира уголь развивают,а у нас закрывают? Может Вы дауны в экономике? Может хватит уже резать пора развивать и строить? Китайцы от гаража за тридцать лет шагнули в космос,а мы с космоса в гараж. Экономика ЭТО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО,а не приемный пункт металла с имеющегося дома.
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06.07.2020 16:15
+2
Да с чего неожиданность. С одной стороны людей жалко, с другой шахты с таким как у нас КПД нафиг не нужны.
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06.07.2020 16:43
+2
Одноклеточное быдло выбрало клоуна, а ты такие сложные задачи им задаешь.
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06.07.2020 17:31
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души їх КАЗЛОВ ...души ...ахметка на "вітер" перейшов ...
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06.07.2020 11:57 Відповісти
Yurii Sliusarchuk трохи помилився: души Ахметку ,а також iнших КАЗЛОВ -олiгархiв та латифундистiв!
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06.07.2020 13:38 Відповісти
Безумовно, державні шахти закривати потрібно, щоб успєшниє мєнєджери не доїли через них державу. Разом з тим ДТЕК Ахметова буде дуже радий зменшенню конкурентів з поставки вугілля на ТЕС і задере ціни.
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06.07.2020 13:43 Відповісти
А люди куди працювати підуть? В німеччину збирати помідори? Вам лиш юи все зупинитт і позбутися людей і позбавити людей роботи. Содоміти
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06.07.2020 22:37 Відповісти
Ахметовская подстилка все креативит.
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06.07.2020 14:55 Відповісти
И как теперь Украина жить будет без кормильцев ?
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06.07.2020 15:18 Відповісти
Не знаю как Украина, а Ахметов точно неплохо поднимется, бо теперь мы будем Лугандонский уголь у Ресурсной федерации покупать.
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Для тебя это, вероятно, будет неожиданностью, но лугандонский уголь мы покупать и не прекращали. Ни во время порошка, ни во время зелёнки. Единственное изменение было в том, что по документам он проходил как кацапский, африканский, беларусский и т.д.
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06.07.2020 16:36 Відповісти
Да с чего неожиданность. С одной стороны людей жалко, с другой шахты с таким как у нас КПД нафиг не нужны.
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06.07.2020 16:43 Відповісти
Анализ по приколу. 35% энергетики на угле,где уголь брать?Покупать его за ВАЛЮТУ,а это прямое давление на гривну( обесценивание), инфляция увеличиваться,т.к. сейчас УЖЕ каждая третья гривня в бюджете ЗАЕМНАЯ куда дальше?Далее 55% это атомная,но сроки службы блоков того тютю,уже приближаются к завершению. Для ДИБИЛОВ ,через лет 10-15 как свести
энергетический баланс? Ну как придурки,тоже покупать э/э? За что? Далее с каждой шахтой связаны минимум 5 системообразующих экономику страны отраслей
:
- энергетика( шахта и потребитель э/э и следом энергетическое машиностроение турбины,котлы,электрические машины УКРАИНСКИЕ);
-машиностроение( угольные комбайны,транспортеры,запчасти к ним,электровозы,вагонетки,насосы водоотливные,компрессоры воздушные,воздуходувки и все это УКРАИНСКОГО производства,которые Вы придурки приговариваете)
- металлургия -прокат и изделия из металла,крепь( мы и так зависим от цен на металл мирового рынка и СВОИМИ руками убиваем внутреннее потребление);
-производство электрической продукции- УКРАИНСКОЙ кабельной продукции,э/двигалелей,трансформаторов;
-ж/д перевозки;
Если не понимаете - снижается рынок производства украинской продукции!И следом большинство этих отраслей уйдет в историю. Да,а с ними и ЗАНЯТЫЕ люди и НАЛОГИ в государство .Нарисуйте дерево взаимосвязи. Только одноклеточные думают что закрыть шахту просто. Она в ЗАКРЫТОМ состоянии денег берет 70% от нынешнего состояния. Да ,и люди НИЧЕГО не производящие будут ходить на работу на НЕ работающую шахту,и насосы водоотливные будут работать и э/э будет потребляться. И грязь с шахтных вод пойдет в колодцы местных жителей. Вот так. А город и люди как? Почему нельзя РАЗВИВАТЬ в шахтерских городках и поселках занятость молодежи НЕ закрывая шахту и НЕ создавая проблем сейчас и давления на бюджет?Почему в США и Китае как бы между прочим первой и второй мировой экономикой мира уголь развивают,а у нас закрывают? Может Вы дауны в экономике? Может хватит уже резать пора развивать и строить? Китайцы от гаража за тридцать лет шагнули в космос,а мы с космоса в гараж. Экономика ЭТО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО,а не приемный пункт металла с имеющегося дома.
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06.07.2020 16:15 Відповісти
Одноклеточное быдло выбрало клоуна, а ты такие сложные задачи им задаешь.
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06.07.2020 17:31 Відповісти
Зачем врать про Штаты? Штаты уже опустились на 3 место по добыче (по запасам они на первом), она снижалась каждый год все десятилетие. Компании банкротятся, шахты закрываются, людей увольняют или выгоняют в неоплачиваемый отпуск. Конечно тут Ковид сильно подпортил, хотя шахты работали в карантин. В этом году потребление угля упадет на четверть. Впервые атомка и возобновляемые обошли уголь в электроэнергетике (нефтегаз давно). Есть план закрытия угольных электростанций, так в этом году они закрываются быстрее чем по плану.
Это мировая тенденция и к ней надо готовиться заранее, так что делают все правильно
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11.09.2020 17:36 Відповісти
Уголь в мировом энергетическом балансе составляет 41 % !!!! Этим все сказано. Нам не нужна атомная энергетика,тепловая генерация,химическая промышленность-все рукозадые"реформаторы"-прохвосты развалили и уничтожили-что дальше? Уголь- это ценнейшее сырье для химпрома, помимо всего. И если стоит задача уничтожения энергетики-основы экономики,то принятие в 2018г "розничных" законов, этому способствует и направлено на это. Посадили на шею АЭС,ГЭС и ТЭЦ паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами", они перехватили регулировку "балансов" у государства(незаконно и преступно), и мы получили разбалансировку,при которой гос.предприятию "гарантированный покупатель" навешали пенсов,льготников,субсидиантов,а НКРЕКП еще и поднавесила "троянского коня"-альтернативно-зеленых негодяев,которым мы все будем платить тройную цену за их фуфлоэнергию. А атомщики на зарплату денег не имеют-это как? Причем этим паразитам за счет атомщиков и тепловиков(угольщиков) выделили 60 млрд грн "на харчевание". Ценнейшая отрасль(угольная) целенаправленно доводится до банкротства,чтобы продать ее за копейки.По сути это последний гвоздь в гроб отрасли-энергетики-основы и фундамента экономики. Отдавать курицу,несущую золотые яйца" за гроши-это наше украинское ноу-хау. Всем добра.
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07.07.2020 00:12 Відповісти
Уголь в мировом энергетическом балансе составляет 26% (2019), зачем врать? И его доля в мире неуклонно снижается. Потребление выросло в Китае на 1%, зато в Европе упало почти на 20%. И это нормально, когда нефть и газ дешевеют, уголь становится ненужным.

Глобально в мире есть тенденция к его замещению, так что готовиться к закрытию шахт надо заранее.
И да "схемы" надо чистить, энергосберегающие технологии вводить, так что все делают правильно.
Но я не понимаю, что ахметовские шахтеры хотят от правительства? Почему они в Киеве, а не у порога дома своего хозяина, самого богатого олигарха Украины по версии Форбс, Рената Ахметова?
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11.09.2020 17:13 Відповісти

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