Кабмин готовит пилотный проект для закрытия госшахт по немецкому опыту, – Буславец
Временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию госшахт в одном из городов по немецкому образцу.
Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.
"Мы имеем почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающая человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", - сказала Буславец.
"У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт такого моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславец.
По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.
Буславец сказала, что такого моногорода еще не выбрали.
"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - добавила она.
Напомним, возле Офиса президента началась акция протеста шахтеров ряда государственных угледобывающих предприятий, а также шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова. В то же время в ДТЭК Ахметова отрицают причастность в организации этой акции, о чем сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы перед работниками государственных угледобывающих предприятий отсутствует, заявил премьер Денис Шмыгаль.
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энергетический баланс? Ну как придурки,тоже покупать э/э? За что? Далее с каждой шахтой связаны минимум 5 системообразующих экономику страны отраслей
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- энергетика( шахта и потребитель э/э и следом энергетическое машиностроение турбины,котлы,электрические машины УКРАИНСКИЕ);
-машиностроение( угольные комбайны,транспортеры,запчасти к ним,электровозы,вагонетки,насосы водоотливные,компрессоры воздушные,воздуходувки и все это УКРАИНСКОГО производства,которые Вы придурки приговариваете)
- металлургия -прокат и изделия из металла,крепь( мы и так зависим от цен на металл мирового рынка и СВОИМИ руками убиваем внутреннее потребление);
-производство электрической продукции- УКРАИНСКОЙ кабельной продукции,э/двигалелей,трансформаторов;
-ж/д перевозки;
Если не понимаете - снижается рынок производства украинской продукции!И следом большинство этих отраслей уйдет в историю. Да,а с ними и ЗАНЯТЫЕ люди и НАЛОГИ в государство .Нарисуйте дерево взаимосвязи. Только одноклеточные думают что закрыть шахту просто. Она в ЗАКРЫТОМ состоянии денег берет 70% от нынешнего состояния. Да ,и люди НИЧЕГО не производящие будут ходить на работу на НЕ работающую шахту,и насосы водоотливные будут работать и э/э будет потребляться. И грязь с шахтных вод пойдет в колодцы местных жителей. Вот так. А город и люди как? Почему нельзя РАЗВИВАТЬ в шахтерских городках и поселках занятость молодежи НЕ закрывая шахту и НЕ создавая проблем сейчас и давления на бюджет?Почему в США и Китае как бы между прочим первой и второй мировой экономикой мира уголь развивают,а у нас закрывают? Может Вы дауны в экономике? Может хватит уже резать пора развивать и строить? Китайцы от гаража за тридцать лет шагнули в космос,а мы с космоса в гараж. Экономика ЭТО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО,а не приемный пункт металла с имеющегося дома.
Это мировая тенденция и к ней надо готовиться заранее, так что делают все правильно
Глобально в мире есть тенденция к его замещению, так что готовиться к закрытию шахт надо заранее.
И да "схемы" надо чистить, энергосберегающие технологии вводить, так что все делают правильно.
Но я не понимаю, что ахметовские шахтеры хотят от правительства? Почему они в Киеве, а не у порога дома своего хозяина, самого богатого олигарха Украины по версии Форбс, Рената Ахметова?