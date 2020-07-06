Кабмин готовит пилотный проект для закрытия госшахт по немецкому опыту, – Буславец

Временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию госшахт в одном из городов по немецкому образцу.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Мы имеем почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающая человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", - сказала Буславец.

"У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт такого моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславец.

По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

Буславец сказала, что такого моногорода еще не выбрали.

"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - добавила она.

Напомним, возле Офиса президента началась акция протеста шахтеров ряда государственных угледобывающих предприятий, а также шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова. В то же время в ДТЭК Ахметова отрицают причастность в организации этой акции, о чем сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы перед работниками государственных угледобывающих предприятий отсутствует, заявил премьер Денис Шмыгаль.