"Новая почта" увеличила доставку посылок на 32%

За 6 месяцев 2020 года компания "Новая почта" доставила более 128 млн посылок и грузов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

"Рост объемов связано с тем, что клиенты стали делать более дешевые покупки, но чаще. Такую тенденцию мы заметили в начале карантина и наблюдали до мая, когда произошло ослабление карантина. Средний вес посылок, которые отправляли наши клиенты, составила 3,5 кг, грузов - 80 кг. Особенностью второго квартала стал рост объемов курьерской доставки на 35%", - сообщает компания.

Также "Новая почта" запустила в апреле доставку лекарств. "За три месяца компания сделала более 82 тыс. таких отправлений, из которых 50% были доставлены в села и районные центры. Больше всего отправлений было осуществлено жителям Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей", - сообщает компания.

В первом полугодии выросла и международная доставка "Новой почты" - компания доставила более 2,4 млн посылок и грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рост обусловил развитие сотрудничества с китайской Cainiao, американской iHerb, а также ростом количества отправлений из магазинов Китая, Великобритании, США и Польши через сервис NP Shopping", - сообщает компания.