Киев и несколько областей улучшили показатели по коронавирусу, – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщает об улучшении эпидемической ситуации в Киеве, Львовской и Одесской области.

Об этом со ссылкой на сайт Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.

При этом показатели в Харьковской и Тернопольской области по состоянию на 6 июля превышают допустимую норму, сообщает Минздрав.

Восемь областей - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям, необходимым для снятия карантинных ограничений.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на 6 июля выявлено 543 новых случая заболевания коронавирусом.