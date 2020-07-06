Киев и несколько областей улучшили показатели по коронавирусу, – Минздрав
Министерство здравоохранения сообщает об улучшении эпидемической ситуации в Киеве, Львовской и Одесской области.
Об этом со ссылкой на сайт Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.
При этом показатели в Харьковской и Тернопольской области по состоянию на 6 июля превышают допустимую норму, сообщает Минздрав.
Восемь областей - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям, необходимым для снятия карантинных ограничений.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на 6 июля выявлено 543 новых случая заболевания коронавирусом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль