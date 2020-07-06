В Украине за сутки выявлено более 540 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на 6 июля выявлено 543 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса составляет 49043. Из них 21703 человека выздоровели, 26078 человек болеют коронавирусом, 1262 летальных исхода. Подозрение на коронавирус есть у 95315 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 6301 (за сутки 104), в Киеве – 5602 (за сутки 59), в Черновицкой области – 5018 (за сутки 16), Ривненской области – 4190 (за сутки 82), Закарпатской области – 3375 (за сутки 54), в Киевской области – 2789 (за сутки 15).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 4 июля выявлено 914 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.