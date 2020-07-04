В Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 4 июля выявлено 914 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

За последние сутки в стране зафиксировано 15 летальных случаев от коронавируса. Общее количество летальных случаев от это болезни в Украине составляет 1227. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса – 47677.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 6059 (за сутки 176 новых случаев), в Киеве – 5465 (за сутки 118 новых случаев), Черновицкой области – 4972 (за сутки 37 новых случаев), Ривненской области – 4041 (за сутки 91), Закарпатской области – 3214 (за сутки 88), Киевской области – 2747 (за сутки 45).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на 3 июля выявлено 876 новых случаев коронавируса, свидетельствую данные системы мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов