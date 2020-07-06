Совет НБУ отказался продлить полномочия замглавы Нацбанка Чурия (обновлено)

На внеочередном заседании Совет Национального банка Украины отказался поддержать назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Совет воздержалась от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины", – сообщил Данилишин.

Глава Совета НБУ напомнил, что в соответствии со статьей 20 закона "О Национальном банке" Заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя.

В свою очередь член Совета НБУ Виктор Козюк отметил, что заседание Совета проходило по скайпу и ему точные результаты голосования неизвестны, передает Интерфакс-Украина.

"На самом деле ситуация получилась очень интересной. Поскольку я был по скайпу, и была плохая связь, я даже не сразу понял, какие результаты голосования. Вышло так, что я поднял руку "за", но мне кажется, что это не было увидено и не было зафиксировано", – сообщил Коюзк, добавив, что насколько он понял, все остальные члены Совета воздержались.

Как сообщалось, 30 июня Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. Срок полномочий Чурия истекает 10 июля.

В связи с этим правление НБУ назвало отказ рассматривать этот вопрос безосновательным, заявив, что это может "указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение".

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.