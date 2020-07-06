Собственник сети ОККО получил землю в Карпатах для строительства конкурента "Буковеля"

Холдинг ОККО Group планирует начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной громады в 2021-2022 годах, сейчас компания завершает процесс оформления прав на земельные участки для начала работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ОККО, передает БизнесЦензор со со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ОККО планирует построить на территории Славской ОТГ современный горнолыжный курорт. Процесс приобретения прав на земельные участки, необходимые для строительства и функционирования горнолыжного курорта уже на этапе завершения, а строительство должно начаться уже в 2021-2022 годах", – сообщили в компании.

По данным ОККО, для развития туристско-рекреационного потенциала и инфраструктуры региона, Славская ОТГ выделила 20 млн грн на разработку проектно-сметной документации "Малого карпатского кольца" – транспортного кольца Славское - Пилипец - Вышков - Славское.

В ноябре 2019 года Львовская облгосадминистрация (ОГА) при участии Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА разработали проект "Малого карпатского кольца", предусматривающего строительство дорожного кольца протяженностью 100 км для объединения трех областей и горнолыжных курортов, инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд грн.

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В начале 2018 года глава объединенной территориальной громады (ОТГ) Славское Львовской обл. Владимир Бега сообщил о том, что "ОККО-ритейл" ("Концерт Галнафтогаз") зашла в Славское и планирует построить там горнолыжный курорт. Как тогда планировалось, строительство курорта должно было начаться в 2019 году на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка, вторая очередь – на горе Тростянец.

Согласно проекту, весь комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций — до $500 млн.

По данным интернет-издания Zahid.net, компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова течение последнего года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов.

В портфеле компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево. Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.