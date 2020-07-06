Нацбанк выдал краткосрочные кредиты рефинансирования на 1,4 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 3 июля на аукционе по предоставлению кредитов рефинансирования на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух участников на 1,4 млрд грн под 6% годовых.

Согласно данным НБУ, в целом начиная с 30 апреля регулятор провел девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, один из запланированных аукционов 5 июня не состоялся, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За это время Нацбакн также провел два аукциона по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на которых в целом предоставил 4,5 млрд грн.

Нацбанк проводит аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу, а тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет – каждую вторую пятницу месяца в период с 30 апреля по 30 июня. График на последующие периоды центробанк пока не обнародовал.

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Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.