Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) должен увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Данилишин считает, что требования НБУ к оценке рисков кредитных операций банков являются слишком жесткими.
"Национальный банк должен пересмотреть свое регулирования в оценке банками рисков по кредитным операциям… Мы планируем устранить те пробелы в нормативно-правовых актах Национального банка, которые сдерживают кредитование, и не являются критическими с точки зрения финансовой стабильности", – сообщил глава Совета НБУ.
Данилишин также анонсировал расширение объемов рефинансирования банков путем снижения требований к залогам по таким кредитам.
"Ввести дополнительные инструменты по поддержке ликвидности банковской системы, в том числе в направлении расширения перечня активов банков, которые они смогут предоставлять в качестве обеспечения под кредиты рефинансирования. Это позволит существенно увеличить ликвидность портфелей кредитов банков и их заинтересованность банков в кредитовании, прежде всего ипотеки и МСБ", – считает глава Совета.
Он также заявил о планах Нацбанка совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами государственных банков пересмотреть политики управления рисками этих банков с целью активизации кредитования предприятий реального сектора и государственных приоритетных проектов.
"Я убежден, что имея такой мощный финансовый ресурс, мы активно его использовать для поддержки экономики и бизнеса. Поэтому совместно с Министерством финансов, которое отвечает за стратегию развития государственных банков, мы определим финансовые механизмы и необходимые регуляторные изменения для направления кредитных ресурсов", – отметил глава Совета.
По мнению Данилишина, НБУ также может возобновить покупку ОВГЗ на вторичном рынке, а также активизировать сотрудничество с правительством в части согласования фискальной и монетарной политики, прогнозирование макроэкономических показателей, а также реализации национальных проектов и другие.
Глава Совета НБУ также призвал внести изменения в закон "О Национальном банке" в контексте усиления сбалансирования целей Национального банка и "расширения контроля общества за его деятельностью".
"Мы планируем расширить инструментарий монетарной политики, в частности путем введения целевого рефинансирования и расширения перечня активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам. Национальный банк также может поддержать приоритетные направления кредитования с помощью специальных программ по рефинансированию, как это делает ЕЦБ и другие центральные банки. Также мы планируем пересмотреть требования к оценке банками рисков по активным операциям", – подытожил Данилишин.
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Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).
Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
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у банків і без того є гроші, які ніхто не бере..
на свої вільні гроші банки купують ОВДП,
на яких гарантований заробіток..
а давати гроші в промисловість сенсу немає через ненадійність позичальників..
через ментів чорта акаківа, сбушників бакланова і скажених суддів
Україна не приваблива для інвестицій
Зачем использовать свои ресурсы, когда можно использовать рефинанс и просто снимать сливки? В этом преимущество госбанков.
мне помнится "Приват" біл БЕниным банком по покупке яхтенного флота
Каломойский сможет оформлять невозвратные кредиты на свои компании под гов..ные залоги. Теперь не только через Приват. Кто-то сомневается, что теперь все госбанки в его распоряжении?
"Воруют все !!!"
только на днях глава "Драгон капитал" говорил о 50% "плохих" кредитов в Украине
теперь будут все 100% !!!!
Якщо зараз не повертають більше 50%, то що буде, якщо знизити вимоги на отримання кредиту?
Я от не банкір, але, пардон, банальна логіка ...
P.S. Кажуть, дешевше у суді проплатити, щоб він визнав, що за кредитом платити нічого не треба
Необходимо снизить норму резервирования. Чем выше норма обязательных резервов, тем меньше возможностей для кредитования экономики. Банки привлекают депозиты уже под 8-9%, но большую часть привлеченного депозита банк должен отдать в резервный фонд. Снижение нормы обязательного резервирования высвободит огромные денежные средства. Кредиты на развитие бизнеса можно будет выдавать под 10-12%, а не под 30%, как сейчас. Только так Украина сможет начать нормально развиваться.
PS. Шоколадки обещали доллар по 100. Но что-то пока не сростается. Может шоколад из мозгов пора вынимать?
вначале будет 30+, а к новому году и по 100
ЗЕленский - абсолютный дурак
стабильность национальной валюты это стабильность жизни в стране
поплывет доллар - побежит ЗЕ-БЕня
Посмотрим на первые ростки здавого смысла, но и тут слышаться нотки, что в рыночной экомике производства и потреления товаров и услуг ставится не спрос и предложение покупателя и продавца, котроые делают реальную экономику и реальные деньги - это товары и услуги, а на первое место отводят посредникам в экономике между депозитом и кредитом и хотят эмиссионному центру, или печатной машинке или ксероксу который печатает талоны на трамвай, билеты в кино, театр или казначейские билеты доступа в отечественную экономику дать право руководить, экономикой страны, населения, государства. Потому слабо верится, что бы безответственная власть вот так просто перестала воровать.