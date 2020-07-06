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Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования

Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) должен увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Данилишин считает, что требования НБУ к оценке рисков кредитных операций банков являются слишком жесткими.

"Национальный банк должен пересмотреть свое регулирования в оценке банками рисков по кредитным операциям… Мы планируем устранить те пробелы в нормативно-правовых актах Национального банка, которые сдерживают кредитование, и не являются критическими с точки зрения финансовой стабильности", – сообщил глава Совета НБУ.

Данилишин также анонсировал расширение объемов рефинансирования банков путем снижения требований к залогам по таким кредитам.

"Ввести дополнительные инструменты по поддержке ликвидности банковской системы, в том числе в направлении расширения перечня активов банков, которые они смогут предоставлять в качестве обеспечения под кредиты рефинансирования. Это позволит существенно увеличить ликвидность портфелей кредитов банков и их заинтересованность банков в кредитовании, прежде всего ипотеки и МСБ", – считает глава Совета.

Он также заявил о планах Нацбанка совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами государственных банков пересмотреть политики управления рисками этих банков с целью активизации кредитования предприятий реального сектора и государственных приоритетных проектов.

"Я убежден, что имея такой мощный финансовый ресурс, мы активно его использовать для поддержки экономики и бизнеса. Поэтому совместно с Министерством финансов, которое отвечает за стратегию развития государственных банков, мы определим финансовые механизмы и необходимые регуляторные изменения для направления кредитных ресурсов", – отметил глава Совета.

По мнению Данилишина, НБУ также может возобновить покупку ОВГЗ на вторичном рынке, а также активизировать сотрудничество с правительством в части согласования фискальной и монетарной политики, прогнозирование макроэкономических показателей, а также реализации национальных проектов и другие.

Глава Совета НБУ также призвал внести изменения в закон "О Национальном банке" в контексте усиления сбалансирования целей Национального банка и "расширения контроля общества за его деятельностью".

"Мы планируем расширить инструментарий монетарной политики, в частности путем введения целевого рефинансирования и расширения перечня активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам. Национальный банк также может поддержать приоритетные направления кредитования с помощью специальных программ по рефинансированию, как это делает ЕЦБ и другие центральные банки. Также мы планируем пересмотреть требования к оценке банками рисков по активным операциям", – подытожил Данилишин.

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Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: 

Данилишин Богдан (119) НБУ (9306) рефінансування (361) Рада НБУ (150)


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Топ коментарі
+7
Так это Вы про частные банки. А все это делается под государственные. Какой-нибудь "Ощад" "Приват" или "Газбанк" получают рефинанс, потом к ним приходят "правильные" заемщики, которым они тут же выдают кредиты. Эти заемщики исчезают. Держава докапитализирует тонущие госбанки. Все делается на раз-два-три! Зебилы счастливы!
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06.07.2020 15:07
+4
другими словами: мы будем выводить средства через банки-призраки и печатать деньги на правительственные программы
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06.07.2020 17:56
+3
Пан Данилишин міг би вийти на вулицю, та видати свою непогану зарплату голови Ради НБУ як кредит "першому зустрічному позичальнику" за заниженими вимогами по заставі, потім отримати дулю, побігати років 5 по судах, виграти суд, та ще років 5 побігати в виконавчу службу, щоб щось повернути, а вже потім вирішувати проблемі світового масштабу з такою ж світовою дурістю!!!
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06.07.2020 16:59
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нафіга ?

у банків і без того є гроші, які ніхто не бере..
на свої вільні гроші банки купують ОВДП,
на яких гарантований заробіток..
а давати гроші в промисловість сенсу немає через ненадійність позичальників..

через ментів чорта акаківа, сбушників бакланова і скажених суддів
Україна не приваблива для інвестицій
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06.07.2020 14:55 Відповісти
Так это Вы про частные банки. А все это делается под государственные. Какой-нибудь "Ощад" "Приват" или "Газбанк" получают рефинанс, потом к ним приходят "правильные" заемщики, которым они тут же выдают кредиты. Эти заемщики исчезают. Держава докапитализирует тонущие госбанки. Все делается на раз-два-три! Зебилы счастливы!
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06.07.2020 15:07 Відповісти
Ну ващето назвать Ощад и Приват тонущими - это суперфантазерство. В остальном все верно.
Зачем использовать свои ресурсы, когда можно использовать рефинанс и просто снимать сливки? В этом преимущество госбанков.
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06.07.2020 15:52 Відповісти
нет, нет, не сейчас!!!!! Станут тонущими, когда кредиты безвозвратные раздадут.
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06.07.2020 15:54 Відповісти
Ну, в настающих реалиях тонущитми станут все, кто не у Бени в кармане. А пока что им очень даже ничего.
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06.07.2020 16:00 Відповісти
тонущитми станут все, кто не у Бени в кармане

мне помнится "Приват" біл БЕниным банком по покупке яхтенного флота
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07.07.2020 00:59 Відповісти
Дело не в сливках.
Каломойский сможет оформлять невозвратные кредиты на свои компании под гов..ные залоги. Теперь не только через Приват. Кто-то сомневается, что теперь все госбанки в его распоряжении?
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06.07.2020 16:13 Відповісти
как там в фильме Иван Васильевич меняет...

"Воруют все !!!"

только на днях глава "Драгон капитал" говорил о 50% "плохих" кредитов в Украине
теперь будут все 100% !!!!
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07.07.2020 00:57 Відповісти
Це при умові, що частка непрацюючих кредитів перевищує 50%, чи то по кредитах, по яким не повертають гроші, знижувати вимоги до кредитів та застав - то дивно, м"яко кажучи
Якщо зараз не повертають більше 50%, то що буде, якщо знизити вимоги на отримання кредиту?
Я от не банкір, але, пардон, банальна логіка ...
P.S. Кажуть, дешевше у суді проплатити, щоб він визнав, що за кредитом платити нічого не треба
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Пан Данилишин міг би вийти на вулицю, та видати свою непогану зарплату голови Ради НБУ як кредит "першому зустрічному позичальнику" за заниженими вимогами по заставі, потім отримати дулю, побігати років 5 по судах, виграти суд, та ще років 5 побігати в виконавчу службу, щоб щось повернути, а вже потім вирішувати проблемі світового масштабу з такою ж світовою дурістю!!!
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06.07.2020 16:59 Відповісти
Пан Данилишин дає такі легковажні поради, бо має надію стати Президентом НАН України замість Патона. А на здобуття такої посади треба грубі гроші. Щоб потім робити ще грубші гроші.
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06.07.2020 17:34 Відповісти
Цей птєнєц гнєзда тюлькиного доброго Україні не порадить.
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06.07.2020 17:38 Відповісти
другими словами: мы будем выводить средства через банки-призраки и печатать деньги на правительственные программы
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Вспомним банк "Украина" и лучшего банкира Европі Ющенко
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06.07.2020 18:15 Відповісти
Все правильно Данилишин говорит. При кредитовании под 30% никто из производителей кредитоваться в Украине не может. Поэтому предприятия развиваются исключительно за счет собственных средств. Поэтому Украина такая бедная и несчатная. Поэтому и население бежит за кордон и готово работать на любых, даже самых непристижных работах. Потому что кредиты под 30% никого не интересуют, кроме шахраев.

Необходимо снизить норму резервирования. Чем выше норма обязательных резервов, тем меньше возможностей для кредитования экономики. Банки привлекают депозиты уже под 8-9%, но большую часть привлеченного депозита банк должен отдать в резервный фонд. Снижение нормы обязательного резервирования высвободит огромные денежные средства. Кредиты на развитие бизнеса можно будет выдавать под 10-12%, а не под 30%, как сейчас. Только так Украина сможет начать нормально развиваться.

PS. Шоколадки обещали доллар по 100. Но что-то пока не сростается. Может шоколад из мозгов пора вынимать?
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Україна бідна і нещасна через монополії олігархів, які не один десяток років грабують країну. Олігархів все влаштовує, їм, навпаки не потрібна економіка, яка буде розвиватися.
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06.07.2020 18:53 Відповісти
Шоколадки обещали доллар по 100. Но что-то пока не сростается.

вначале будет 30+, а к новому году и по 100

ЗЕленский - абсолютный дурак
стабильность национальной валюты это стабильность жизни в стране
поплывет доллар - побежит ЗЕ-БЕня
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07.07.2020 01:04 Відповісти
Данилишин, сидів би собі в Празі далі, зрадливе створення.
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06.07.2020 20:01 Відповісти
Главное, что бы это рефинансирование по сути народных кредитов для банков не пошли продавцам воздура-роствщикам на лево например на скупку валюты и на приватизацию ресурсов в одни руки, а пошли в реальную экономику тому же народу на кредитование покупки товаров отечественных производителей и в первую очередь давать кредиты пол залог не олигархам, а АО, правда таких в Украине практически нет,тогда малым и средним предприятиям, а приватизировать надо с участием трудовых коллективов и народа, вот будет по настоящая частная собственность, народного капитализма, а не олигархов -большевиков, которые за Землю уничтожили целый народ в 32 гпо благими лозунгами, как и эта власть пытается выдурить у доведенного до нищеты народа гос.активы и Землю а для того, что конкурентными украинские товары стали на таможне жеско выставить НДС и пошлины на импорт тех стран, которые с нами ставят торговые барьеры, тогда и экономика народа тоесть страны оживет.
Посмотрим на первые ростки здавого смысла, но и тут слышаться нотки, что в рыночной экомике производства и потреления товаров и услуг ставится не спрос и предложение покупателя и продавца, котроые делают реальную экономику и реальные деньги - это товары и услуги, а на первое место отводят посредникам в экономике между депозитом и кредитом и хотят эмиссионному центру, или печатной машинке или ксероксу который печатает талоны на трамвай, билеты в кино, театр или казначейские билеты доступа в отечественную экономику дать право руководить, экономикой страны, населения, государства. Потому слабо верится, что бы безответственная власть вот так просто перестала воровать.
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06.07.2020 21:00 Відповісти
ну что,господа-таварищи, пора делать закрутки из вечно зельоного ?
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07.07.2020 01:01 Відповісти

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