"Укрзализныця" увеличила объемы контейнерных перевозок в 2 раза, – Криклий

По итогам пяти месяцев 2020 года по территории Украины в составе контейнерных поездов было перевезено 109 440 ДФЭ (контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте). Это вдвое больше, чем было перевезено грузов в январе-мае прошлого года, и 60% от всего объема контейнеров, которые были перевезены по территории Украины различными видами транспорта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время торжественных мероприятий по поводу встречи второго прямого контейнерного поезда из Китая, передает БизнесЦензор.

"Только что мы встретили второй контейнерный поезд за месяц из Китая. Это 43 сорокафутовых контейнера, которые преодолели более 9 тыс. км и 4 страны за 15 суток. Всего за пять месяцев этого года по территории Украины в составе контейнерных поездов было перевезено в два раза больше грузов, чем за январь-май 2019 года. Мы заинтересованы в увеличении транзита грузов по железной дороге из Китая в страны Западной Европы, включении Украины в маршруты Шелкового пути и в прямом международном сообщении Китай-Украина. И будем развивать контейнерные перевозки в дальнейшем. Не только по железной дороге, но и другими видами транспорта", - отметил министр инфраструктуры.

Для обеспечения роста вышеупомянутых перевозок, по словам Криклия, Министерство инфраструктуры уже активно работает над внедрением международной электронной товарно-транспортной накладной и созданием цифровых транспортных коридоров. Это позволит упростить документооборот при перевозках и снизить финансовую нагрузку на логистику.

"Перевозка грузов по электронному международной накладной - это повышение конкурентоспособности украинских перевозчиков. Кроме того, это позволит повысить безопасность международных перевозок и реализовать транспортный потенциал Украины", - добавил глава министерства.