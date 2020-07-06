"Проминвестбанк" закроет все счета физических лиц с 20 июля

ПАО "Проминвестбанк" с 20 июля закроет счета физических лиц, открытые в банке.

Как сообщает пресс-служба банка, по состоянию на начало июля счета в "Проминвестбанке" не зарыли еще 727 человека, передает БизнесЦензор.

Этих клиентов банк просит обратится в отделение для получения остатка средств. В противном случае после 20 июля "Проминвестбанк" перечислит денежные средств частному нотариусу, у которого их можно будет получить при личном обращении.

Как сообщалось, ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ) объявил о постепенном прекращении работы с физическими лицами в октябре 2019 года.

Кроме того, с декабря того же года банк прекратил обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard.

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Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

4 марта 2020 года пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266,05 млн грн. Согласно данным судебного реестра, покупателем акций стало ЧАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital. Однако в любом случае сделка до сих по не согласована Национальным банком.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.