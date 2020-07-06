Российский ВЭБ отказался от докапитализации "Проминвестбанка" на 850 миллионов

Акционеры "Проминвестбанка" отказались принять решение об увеличении его уставного капитала на 850 млн грн путем размещения акций дополнительной эмиссии за счет дополнительных взносов.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 15 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В то же время акционеры "Проминвестбанка" утвердили его годовую отчетность за 2019 год и его прошлогодний финрезультат – 270,3 млн грн прибыли, который был направлен на уменьшение убытков прошлых лет. Принято решение не выплачивать дивиденды.

По данным "Проминвестбанка", за январь-май он зафиксировал убыток в размере 126 млн грн.

На 1 июля банк он декларирует показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 22,35% (требование НБУ – не менее 10%).

Напомним, по результатам прошлогоднего стресс-теста, у "Проминвестбанка" была установлена ​​потребность в капитале на 4,6 млрд грн. По информации банка, с учетом осуществленных им мероприятий, на 1 сентября 2019 года потребность в капитале уменьшилась до 2,7 млрд грн.

При этом активы "Проминвестбанка" за 2019 год сократились почти вдвое – с 13,8 млрд грн до 7,1 млрд грн.

"Проминвестбанк" констатирует, что на конец первого квартала 2020 года владельцем 99,77% его акций была российская госкорпорация ВЕБ.РФ, а "конечной контролирующей стороной банка выступает правительство Российской Федерации".

При этом банку отмечает, что 10 марта Хозсуд Киева наложил арест на его движимое и недвижимое имущество, а также на средства на корреспондентских счетах, "в связи с чем банк лишен возможности отчуждать права требования по проблемным кредитам, а также движимое и недвижимое имущество".

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Как сообщалось, ранее ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ) объявил о постепенном прекращении работы с физическими лицами, а с декабря того же года банк прекратил обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

4 марта 2020 года пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266,05 млн грн. Согласно данным судебного реестра, покупателем акций стало ЧАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital. Однако в любом случае сделка до сих по не согласована Национальным банком.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.