Цены на нефть в Украине за месяц выросли на 31%, – Минэкономики

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в июне 2020 года составила 8 тыс. 115,45 грн/тонна, что на 30,9% больше, чем в мае (6 тыс. 198,59 грн/тонна).

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, в январе 2019 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 12,1 тыс. грн за тонну, в феврале – 12,47 тыс. грн, в марте – 13,07 тыс. грн, в апреле – 13,84 тыс. грн, в мае – 13,81 тыс. грн, в июне – 11,72 тыс., в июле – 11,52 тыс., в августе – 10,93 тыс., в сентябре – 10,74 тыс., в октябре – 10,5 тыс., в ноябре – 11,01 тыс., в декабре – 10,94 тыс. грн за тонну.

В январе 2020 года цена составила 11,11 тыс. грн, в феврале – 9,65 тыс. грн, в марте – 5,91 тыс., в апреле – 3,96 тыс., в мае – 6,2 тыс. грн за тонну.