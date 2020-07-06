"Киевавтодор" закупил новой коммунальной техники на 140 миллионов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 1 июля на результатам тендеров заказала ЗАО "Нефтеавтоматика" коммунальной техники на 141,65 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 24 всесезонные машины не раньше 2020 года выпуска с оборудованием для летнего и зимнего содержания дорог двух видов на шасси МАЗ-5340С5 (Беларусь).

В частности, закуплено 12 штук ФПВ 442ПВ со снежным отвалом, распределителем противогололедных материалов и вакуумной установкой по 6,92 млн грн за штуку, а также 12 штук ФПВ 442ПМ со снежным отвалом, распылителем жидких реагентов и системой для мойки или полива водой по 4,88 млн грн.

Как отмечает издание, в декабре 2018 года "Киевавтодор" заказывал в ООО "Современные грузовики" подобные машины МКД-11 на шасси Ford Cargo 1833 со снежным отвалом, распылителем жидких реагентов и системой для мойки или полив водой немного дешевле - по 4,69 млн грн за штуку.

Сумма сделок на 14% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 163,88 млн грн.

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На нынешнем тендере три компании не допустили к аукционам из-за несоответствия требованиям. Так, швейцарская THG Technik Handels Gesellschaft AG не оплатила тендерное обеспечение, не добавила ЭЦП, не принесла свидетельство о регистрации, паспорт и прочее.

ООО "Укрспецтехинвест" не представило справку о расходе топлива, выписку из реестра плательщиков НДС, действующий устав, документы о назначении и паспорт руководителя и так далее.

ООО "Кременчугский автомобильный завод" подал аналогичные договоры без актов, справку о расходах топлива без данных о работе в различных режимах с различным оборудованием и тому подобное.

В итоге допущенными конкурентами победителя тендера были "Современные грузовики" и ООО "Зар Эйр Системс".

Государственная аудиторская служба начала мониторинг одного тендера на основании данных автоматических индикаторов рисков и второго – из-за бонаруженных признаков нарушения закона.

Полтавский производитель различной специальной техники "Нефтеавтоматика" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Васильевичу Ковалеву (59%), Денису Сергеевичу Ковалеву (8%) и виргинской "Дербун Инвестментс Лимитед" (17%). Директором является Александр Иванов.

Сергей Ковалев владеет ООО "Алмаз-Полтава" вместе с Юлией Гордиенко и Анатолием Босенко, а также ООО "Полтавский ремонтно-механический завод" вместе с его директором Вячеславом Федоряком, депутатом Полтавского городского совета от "БПП".

Всего с 2007 года он получил государственных подрядов примерно на 189,65 млн грн.