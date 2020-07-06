Грузоперевозки по Днепру снизились на 20% за полгода

В первом полугодии 2020 года по Днепру было перевезено 3,493 млн тонн грузов, что на 20,25% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда грузоперевозки составили 4,2 млн тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Речной информационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Уточняется, что в январе-июне 2020 года по Днепру перевезли 1,201 млн тонн зерновых грузов (против 1,721 млн тонн годом ранее), 1,592 млн тонн строительных материалов и других грузов (1,818 млн тонн в январе-июне 2019 года).

Рост объемов перевозок показали нефтепродукты - 31,4 тыс. тонн (против 13,2 тыс. тонн в первом полугодии прошлого года) и металлопродукция - 0,668 млн тонн (0,647 млн тонн годом ранее).

Контейнеры в 2020 году, как и в 2019 году, по реке не перевозились.

За отчетный период зарегистрировано 3 299 судопроходов по Днепру, в то время как за первые шесть месяцев прошлого года их было 4 453.

В январе-мае 2020 года по Днепру было отправлено 2,736 млн тонн грузов, что на 14,2% меньше аналогичного периода 2019 года.

В 2019 году за 12 месяцев количество перевезенных грузов по Днепру выросло на 19%, до 11,8 млн тонн.