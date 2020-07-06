Смолий рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина

В Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку Украины (НБУ) с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Об этом бывший глава НБУ Яков Смолий заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

"Сколько мне звонили из Офиса президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам надо дешевые ресурсы", – сказал Смолий.

В то же время экс-глава НБУ подчеркнул, что решения регулятора в сфере монетарной политики прежде всего должны учитывать реалии и быть понятными для участников рынка.

"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло. Все было вовремя, в соответствии с графиком заседаний монетарного комитета… Пожелания были только по ускоренному снижению ставки на досрочном заседании правления по монетарным вопросам. Но мы от этого отказывались, поскольку мы всегда еще за год сообщаем рынку, когда у нас заседание комитета и правления по монетарным вопросам. Если мы соберемся досрочно и примем какие-то решения, для рынка организация будет выглядеть как непредсказуемая. Что тогда мешает нам собраться через два дня и натворить еще что-то?", – отметил Смолий.

Экс-глава НБУ также рассказал о требованиях Минэкономики девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.

"На одном из совещаний с участием президента премьер-министра, министров, советников президента, действующий министр экономики (Игор Петрашко, – ред.) отметил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетен курс доллара к гривне – 29 или 30. Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/- 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне", – сказал Смолий.

"Мы снова возвращаемся к "хотелкам". Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40. Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", – подчеркнул экс-глава НБУ.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему для снижения ставок по кредитам.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.