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Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

Президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости увольнения главы правления Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом Смолий заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

"После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", – сказал Смолий.

В то же время экс-глава НБУ отказался уточнить детали разговора с президентом, отметив, что время объявления о его увольнении было согласовано с Зеленским.

"Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?". Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная... Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", – рассказал Смолий.

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, – уточнил бывший глава НБУ.

В то же время он признал, что и Офис президента и Кабмин пытались влиять на работу НБУ.

"Мне звонили из Офиса президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам надо дешевые ресурсы", – сказал экс-глава НБУ.

Смолий отметил, что обсуждал с президентом кандидатуры на должность нового главы НБУ, но отказался назвать конкретные фамилии.

В то же время он рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом, комментируя отказ Совета назначить на новый срок Олега Чурия.

"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (переназначение Чурия, – ред.) с президентом". Хотя закон дает председателю право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", – подчеркнул Смолий.

Экс-глава НБУ также отметил совпадение позиций Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.

"Я об этом говорил осенью. И говорил не просто так. Потому что Дубинский, который выступал под Национальным банком, говорил то же самое, что Данилишин на заседании Совета. Текст полностью дублировался. Вопрос кем – Данилишиным или Дубинским", – сказал Смолий.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) НБУ (9306) відставка (204) звільнення (1005) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+8
і вся незалежність НБУ..

а черговий мільярд від МВФ зеля хоче ?
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06.07.2020 16:31
+8
Це значить, що Зеленський особисто відповідальний за зрив тарнзакції десятиріччя, як назвав її Марченко.
Зробив він це свідомо, чи ним маніпулювали, це не має значення. Україна не доотримала, через Зеленського, гроші.
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06.07.2020 17:07
+8
Данилишин коли запахло смаленим дременув в Чехію і там тихо тихо собі жив поживав, з Юлькіним мужем бізнес розвивав. За небідне життя і безбідне майбутньє треба відпрацьовувати у Коломойші. Данилишин пропонує спростити контроль за банками, щоб знову вони стали помойними ямами, де будуть мити чорний нал і давати самі собі кредити під заставу туалетного сортиру.
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06.07.2020 17:41
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і вся незалежність НБУ..

а черговий мільярд від МВФ зеля хоче ?
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06.07.2020 16:31 Відповісти
от МВФ получит ЗЕ-БЕНя (этакий двужопый Янус) теперь только петушка на палочке, пососать....
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07.07.2020 00:02 Відповісти
а вот этот комментарий Смолия почему не попал в статью?

https://sud.ua/ru/news/publication/173083-yakiv-smoliy-voni-zaklali-kurs-30-a-mi-shtuchno-trimayemo-26-tak-a-chogo-vi-30-zaklali-zakladit-40
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06.07.2020 16:37 Відповісти
Коридор курсу останніх півроку - в межах 10-20 копійок. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


але, ЗЕбилы, вы устали от жизни такой ?
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07.07.2020 00:49 Відповісти
Я думаю, что после отставки Смолия у Зе будет самая большая в мире жо-па после Мадуро.
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06.07.2020 16:57 Відповісти
А Симолію треба було його послати нафуй і працювати ще 5 років!!!Але яєць ...нема
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06.07.2020 17:28 Відповісти
Смолію та членам Правління Нацбанка треба щоб

палили їх авто та терроризували біля дому ?
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07.07.2020 00:52 Відповісти
Це значить, що Зеленський особисто відповідальний за зрив тарнзакції десятиріччя, як назвав її Марченко.
Зробив він це свідомо, чи ним маніпулювали, це не має значення. Україна не доотримала, через Зеленського, гроші.
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06.07.2020 17:07 Відповісти
Вам треба починати ставити Зеленського, а особливо - його оточення, в стойло. В них диктаторські замашки і любов до хаосу більші, ніж у Януковича і Порошенка
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07.07.2020 16:21 Відповісти
Данилишин коли запахло смаленим дременув в Чехію і там тихо тихо собі жив поживав, з Юлькіним мужем бізнес розвивав. За небідне життя і безбідне майбутньє треба відпрацьовувати у Коломойші. Данилишин пропонує спростити контроль за банками, щоб знову вони стали помойними ямами, де будуть мити чорний нал і давати самі собі кредити під заставу туалетного сортиру.
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Перед смолием была поставлена задача начать программу дешевых кредитов 8, 9. 10% . такая программа прост раком поставит все частные украинские банки! И на этом смолию можно было бы на простом бездействии хорошо подзаработать. НО НЕ ВЫШЛО! селяви))))))))))))
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06.07.2020 19:41 Відповісти
На Западе учетная ставка обычно ниже 5%, откуда у тебя такая глупая инфа (или голова), что банки от этого станут раком, какой умный порохобот открывал тебе глаза? Высокая учетная ставка - это тормоз экономики, это тебе расскажет любой третьекурсник экономического факультета, ибо при 18% как было при Смолие и ранее, брать кредит - очень большой риск для любого предпринимателя или фермера.
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07.07.2020 18:28 Відповісти
"Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка "
What a softcock!
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07.07.2020 11:41 Відповісти
НБУ - независимая (!!!) институция. Ни от кого, кроме экономической целесообразности для Украины. ДА , его назначает президент, но... только после того, как его выбрал Совет банка... И - срок назначения три года... Если эти три года не случилось ничего форс-мажорного (а не случилось) у президента нет оснований увольнять... (А если есть - пусть президент нрам - своим работодателям - расскажет: какие . ) Внимание вопрос : почему Смолий сам напрсился у зели на отставку ? Он же боец. Профи...Чем должны были напугать Смолия, чтоб он на такое пошёл, понимая кошмар последствий ? Какой ещё б0льший кошмар ему пообещали?
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07.07.2020 15:50 Відповісти
Смолию нужен был тормоз экономики, по указанию Порошенко, которому это было выгодно перед местными выборами. Любая неудача Зеленского (или Украины) на этом этапе, ему в плюс и это видно невооруженным глазом. Правильно что его культурно попросили и он ушёл. То что ему звонили из ОП и спрашивали о причинах сохранения высокой учетной ставки это было правильно и своевременно.
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07.07.2020 18:38 Відповісти
Как раз для экономической целесообразности для Украины (сохранял высокую учётную ставку) при этом не нарушая независимость институции (добровольный уход).
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07.07.2020 18:44 Відповісти
То, что ему звонили из ОП - это , вообще, окно овертона... Тобто, всё время делая не правильно нас приучают к тому что это правильно. Из ОП правильно звонить в МИД, в силовой блок - короче в сферы , закреплённые президентом по Конституции ( есть такапя книжонка, которую он не любит читать) . В НБУ должны звонить из кабмина. И. если есть аргументированные претензии - собирать Совет НБУ, который выдвинул Председателя и на совете выяснять кто прав... и с решением Совета выходит к президенту на отзыв Председателя по таким-то обстоятельствам....Никаким протоколом не предусмотрено Председателю НБУ заглядывать в глаза президенту "так мне уйти или остаться?" это международное позорище и денонсация демокртических канонов управления страной. Что же до того плохо или хорошо он поступал и в чьих интересах - заменившая его Рожкова поублично и громогласно заявила на прессухе, что все он делал верно и Совет намерен продолжать эту политику нацбанка... И что ? Её утверждают ! РА ! Её утверждают за то же, за что убрали Смолия ! По этому поводу есть анекдот : Вовочка идёт по кори ждору школу и бормочет: где же логика ? Где ж здравый смысл?! Навстречу ему директор: Вовчка почему ты не на уроке? - А понимаете , Иван Иваныч, я замечтался..громко пукнул - и Марья Петровна меня выгнала.. А сама осталась ... - В напуканном классе ?! - Вот и я спрашиваю: где логика ? Где здравый смысл ?!
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08.07.2020 00:45 Відповісти
Че, печатный станок включить не захотел?
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07.07.2020 16:18 Відповісти

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