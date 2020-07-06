Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

Президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости увольнения главы правления Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом Смолий заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

"После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", – сказал Смолий.

В то же время экс-глава НБУ отказался уточнить детали разговора с президентом, отметив, что время объявления о его увольнении было согласовано с Зеленским.

"Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?". Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная... Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", – рассказал Смолий.

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, – уточнил бывший глава НБУ.

В то же время он признал, что и Офис президента и Кабмин пытались влиять на работу НБУ.

"Мне звонили из Офиса президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам надо дешевые ресурсы", – сказал экс-глава НБУ.

Смолий отметил, что обсуждал с президентом кандидатуры на должность нового главы НБУ, но отказался назвать конкретные фамилии.

В то же время он рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом, комментируя отказ Совета назначить на новый срок Олега Чурия.

"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (переназначение Чурия, – ред.) с президентом". Хотя закон дает председателю право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", – подчеркнул Смолий.

Экс-глава НБУ также отметил совпадение позиций Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.

"Я об этом говорил осенью. И говорил не просто так. Потому что Дубинский, который выступал под Национальным банком, говорил то же самое, что Данилишин на заседании Совета. Текст полностью дублировался. Вопрос кем – Данилишиным или Дубинским", – сказал Смолий.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

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