В Украине за сутки зафиксировали 564 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1979 случаев;

Волынская область - 2788 случаев;

Днепропетровская область - 1116 случаев;

Донецкая область - 686 случаев;

Житомирская область - 1469 случаев;

Закарпатская область - 3458 случаев;

Запорожская область - 598 случаев;

Ивано-Франковская область - 2744 случая;

Кировоградская область - 663 случая;

Киев - 5665 случаев;

Киевская область - 2809 случаев;

Львовская область - 6445 случаев;

Луганская область - 85 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1919 случаев;

Полтавская область - 325 случаев;

Ровенская область - 4228 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2108 случаев;

Харьковская область - 2416 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5032 случая;

Черкасская область - 678 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Как писал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения заявляло об улучшении эпидемической ситуации в Киеве, Львовской и Одесской области.