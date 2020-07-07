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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки зафиксировали 564 новых случая коронавируса

В Украине за сутки зафиксировали 564 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1979 случаев;
  • Волынская область - 2788 случаев;
  • Днепропетровская область - 1116 случаев;
  • Донецкая область - 686 случаев;
  • Житомирская область - 1469 случаев;
  • Закарпатская область - 3458 случаев;
  • Запорожская область - 598 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2744 случая;
  • Кировоградская область - 663 случая;
  • Киев - 5665 случаев;
  • Киевская область - 2809 случаев;
  • Львовская область - 6445 случаев;
  • Луганская область - 85 случаев;
  • Николаевская область - 461 случай;
  • Одесская область - 1919 случаев;
  • Полтавская область - 325 случаев;
  • Ровенская область - 4228 случаев;
  • Сумская область - 321 случай;
  • Тернопольская область - 2108 случаев;
  • Харьковская область - 2416 случаев;
  • Херсонская область - 196 случаев;
  • Хмельницкая область - 842 случая;
  • Черновицкая область - 5032 случая;
  • Черкасская область - 678 случаев;
  • Черниговская область - 576 случаев.

Как писал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения заявляло об улучшении эпидемической ситуации в Киеве, Львовской и Одесской области.

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