Еврокомиссия повысила прогноз цены на нефть в 2020 году

Еврокомиссия повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 41,8 доллара за баррель, а на следующий год — до 43,1 доллара, говорится в ее летнем экономическом прогнозе.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В предыдущем, весеннем, прогнозе цена ожидалась на уровне 38,4 доллара и 40,2 доллара соответственно.

"В целом предполагается средняя цена нефти марки Brent около 42 долларов США за баррель в 2020 году и 43 доллара США за баррель в 2021 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что восстановлению цен после некоторой выраженной волатильности в апреле способствовало соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.