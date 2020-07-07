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Украина обратилась к Энергосообществу из-за действий оператора ГТС Словакии, – Макогон

Украина обратилась к Энергосообществу из-за действий оператора ГТС Словакии, – Макогон

Оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава компании напомнил, что европейские кодексы уже внедрены на границах Украины с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. Украинская сторона ранее обратилась к Eustream с предложением ввести такие же нормы на границе Словакия-Украина, однако словацкий оператор отказался.

"Словацкая сторона пользуется юридическими неточностями и считает, что не обязана добровольно внедрять европейские кодексы на границе с Украиной. Мы уже обратились в Европейскую Комиссию и Секретариат Энергетического содружества за помощью в разрешении возникшей ситуации", – сообщил Макогон.

В то же время пресс-служба Оператора ГТС отмечает, что на время ремонта газопровода к станции "Будинце" Eustream согласилась предложить дополнительные мощности на входе в Украину в точке соединения "Велки Капушаны" в размере 60 млн кубометров в сутки до 1 октября.

"Это позволит гарантировать всем заинтересованным компаниям, в августе-сентябре они смогут вовремя завезти запланированные объемы газа с территории Словакии в Украину для хранения в украинских ПХГ", – сказано в сообщении.

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В то же время компания констатирует, что возможность виртуального реверса в точке соединения "Велке Капушаны" была создана еще с 1 марта 2020 года, однако Eustream не предлагал эти мощности в большем объеме.

"С нашей точки зрения, рынка можно предложить прерывистые мощности в объеме до 110 млн кубометров в сутки, что соответствует объему транспортировки через эту точку из Украины в Словакию. Также целесообразно расширить срок действия такого предложения, что позволит трейдерам планировать свои операции в более долгосрочной перспективе и использовать более дешевые мощности", – подчеркивают в компании.

"Оператор ГТС Украины" призывает словацкую сторону к поиску решения, основанного на европейских правилах.

"Если словацкий регулятор URSO не поддержит идею внедрения европейского кодекса (Commission Regulation (EU) 2017/459) и создание единой виртуальной точки, то будет применено другое решение с целью минимизации потерь трейдеров. ООО "Оператор ГТС Украины" уже получил предварительное согласие НКРЭКУ на перенос ранее забронированных мощностей с точки соединения "Будинце" на точку соединения "Велке Капушаны", – уточнили в компании.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" предупредил заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.

Автор: 

газ (7952) газопровід (1179) ГТС (414) Словаччина (343) Оператор ГТС (454)


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ВОТ НЕПОНЯТНО-ЗАЧЕМ ЗАБОР ГОРОДИТЬ? ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ НАМ ОПЯТЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ? КАКАЯ СЛОВАКИЯ? КАКИЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ ХОТЯТ "ХАРЧЕВАТЬСЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯХ? ГАЗ УКРАИНСКОЙ ВЫРАБОТКИ(БЕСПЛАТНЫЙ) ПО БУМАГАМ ЯКОБЫ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ В СЛОВАКИЮ И ОТТУДА ,КОРМЯ ХИТРОЗАДЫХ ПРИСОСАВШИХСЯ ПАРАЗИТОВ АО,ООО И ПР "РОГОВ С КОПЫТАМИ"якобы перекачивается обратно"в хранилища"-почему это не сделать напрямую,без СЛОВАКИИ и других "посредников-паразитов"? Да потому как объяснить задранную в 10 раз цену на природный ресурс преступно присвоенный ,вопреки ст 13 Конституции Украины непонятными структурами? Почему до сих пор не отменены "розничные" законы в энергетике,показавшие свою антиэкономическую и разрушительную роль за эти 2 года,когда балансы из рук государства были переданы наперсточникам-мошенникам-тупым и алчным частным структурамАО,ООО и пр "Рогам с копытами" ,из-за чего прекрасно работающая отрасль-основа экономики оказалась на грани краха,впрочем как и вся экономика,до которой дотянулись потные ручонки "реформаторов-рукожопов? Нет ни одного светлого пятна-везде крах и запустение-осталось "дореформировать" (угробить) медицину и судебную систему,и дальше что? Почему разработчики этих законов и все причастные лоббисты не привлечены к материальной ответственности-а это десятки миллиардов долларов мимо бюджета? Почему Конституция Украины существует отдельно от законодательства?,Где в Основном законе сказано "о реформах", которые все как одна направленных на разрушение государственных институтов,тем более без референдумов,а значит без их легитимизации? Надо как-то начинать приводить законодательство к нормам Конституции Украины и не принимать новых законов,противоречащих ей.Объявить мораторий на "реформы-диверсии" лет на 10,как это сделала та же Румыния,осознав пагубность "реформ" для своей экономики.Хочется надеяться что все от кого это зависит примут меры по спасению остатков здравого смысла в стране.Всем добра.
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08.07.2020 08:36 Відповісти

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