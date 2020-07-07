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"Борисполь" потерял 62% пассажиропотока за полгода

Аэропорт "Борисполь" по итогам первого полугодия 2020 года обслужил 2 519 034 пассажира, что на 62% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда пассажиропоток составил 6 700 364 человека.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные, предоставленные столичным авиапредприятием, передает БизнесЦензор.

При этом в январе-июне текущего года количество пассажиров регулярных рейсов составило 1 888 071 - против 5 218 946 пассажиров годом ранее (-64% г/г), а нерегулярных - 630 963 - снижение на 57%.

За шесть месяцев 2020 года количество трансферных пассажиров уменьшилось на 75,2% - до 389 200 человек, а доля таких пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта составила всего 15,5% (в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 23,4%).

В июне этого года было обслужено всего 216 трансферных пассажиров, что на 99,9% меньше, чем в июне 2019 года.

В целом в прошлом месяце аэропорт "Борисполь" принял и отправил 48 398 пассажиров, это на 97% меньше, чем в июне прошлого года, когда пассажиров было 1 532 580. Из указанного количества июньских пассажиров 25 579 воспользовались регулярными рейсами (-98% г/г), 22 819 - нерегулярными (-95%). Таким образом в прошлом месяце соотношение пассажиров нерегулярных и регулярных рейсов оказалось почти равным.

Как сообщалось, украинские аэропорты возобновили обслуживание регулярных рейсов 15 июня. До того действовали строгие ограничения на выполнение полетов в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса.

Автор: 

Бориспіль (700) пасажиропотік (540)


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