Скандальный суд возобновил разрешение на строительство трех высоток на Печерске. ФОТО

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции от 2 апреля 2019 года об аннулировании разрешения на строительство "сооружений офисного и торгового назначения со встроенными в рельеф гаражами манежного и боксового типа с помещениями социально-бытового назначения" по ул. Старонаводнииький, 2-20 в Печерском районе Киева.

Об этом свидетельствует решение судьи Руслана Арсирия от 23 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как следует из материалов дела, весной 2019 года ГАСИ аннулировала разрешение на выполнение работ по строительству жилого комплекса "Intergal City".

Однако судья пришел к выводу, что это решение было принято необоснованно. Суд отметил, что ГАСИ в январе 2019 года провела проверку объекта и установила, что генподрядчик "СК "Интеграл-Буд" выполняет строительные работы с нарушением требований строительных норм, стандартов и правил. В связи с этим генподрядчику было выдано предписание устранить нарушения. В дальнейшем весной была проведена проверка, по результатам которой установлено, что нарушения не устранены, и разрешение на строительные работы были аннулированы.

Судья Руслан Арсирий пришел к выводу, что основанием для проведения проверки весной была не проверка требований предписания, а обращение общественной организации "Зверинецкий сквер". Таким образом судья решил, что поскольку инспектор не проводил проверку выполнения предписания, то и невыполнение его требований не могло стать основанием для аннулирования разрешения.

Заказчиком строительства объекта является ООО "Старонаводницкий Парк", генподрядчиком – ООО "СК "Интергал-Буд". Они строят ЖК "Intergal City", которое включает в себя 5 домов по 8-22 этажа.

Строится жилой комплекс на участке площадью 3,03 га, которая сейчас находится в частной собственности гаражно-строительного кооператива "Ямской", который передал право пользования участком по договору суперфиция фирме "Старонаводницкий Парк".

В 2004 году Киевсовет предоставил кооперативу "Ямской" разрешение на снос коммунальных гидротехнических сооружений на улице Старонаводницкой, 2-20, попадающих под пятно застройки многоэтажного гаража на 1200 машиномест.

В дальнейшем в 2007 году Киевсовет утвердил проект землеустройства по отводу участка кооператива для строительства сооружений офисного и торгового назначения со встроенными в рельеф гаражами.

А в 2016 году вид использования участка изменили на "для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального жилищно-общественного комплекса".

В августе 2018 года новый заказчик строительства – ООО "Старонаводницкий парк" получил градостроительные условия и ограничения на этот комплекс.

Разрешение на строительство, которое отменила ГАСИ и возобновил суд, Инспекция ГАСИ в Киеве выдала в октябре 2010 года. Это было разрешение на строительство "сооружений офисного и торгового назначения".

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В 2017 году кооператив "Ямской" получил сертификат о введении в эксплуатацию первой очереди этого объекта. В 2018 году в разрешение внесли изменения, изменив заказчика и генподрядчика (ими стали "Старонаводницкий парк" и "СК "Интергал-Буд"), а в декабре 2019 года – внесли новое изменение: вместо "сооружений офисного и торгового назначения" теперь строится "многофункциональный жилищно-общественный комплекс".

Собственниками ООО "СК "Интергал-Буд" является дочернее предприятие "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал" (99,99%) и Игорь Кухар из Львова (0,01%). Владельцем дочернего предприятия является ПАО "Интергалбудинвест" недиверсифицированного вида закрытого типа ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент".

Это же ПАО "Интергалбудинвест" (14%) является совладельцем ООО "Старонаводницкий парк" вместе с ООО "Втополимеры" (86%) Андрея Бобко из Львова.

Владельцем ПАО "Интергалбудинвест" НВЗТ ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент" значится Сергей Чумак, руководителем – Валерий Кулаков. Кулаков на парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом тогдашнего нардепа Владимира Зубика (входил во фракцию Партии регионов, позже – группу "Возрождение"). Также Кулаков был помощником Зубика с 5 по 8 созыв Рады. В сентябре 2019 года Владимир Зубик стал президентом Ассоциации "Предприятий строителей "Интергал-Буд", созданной в 2018 году.

Андрей Бобко прописан вместе с Екатериной Бобко, и вместе они владеют ООО "Максимум", руководителем которого является Сергей Чумак. Екатерина Бобко является совладелицей целого ряда компании, среди которых ООО "Лотус-Инвест" и ООО "Круаель", которыми они раньше владели вместе с Петрук Ольгой Евгеньевной – родной сестрой Елены Евгеньевны Зубик, жены Владимира Зубика.