Лесной пожар уничтожил 110 домов на Луганщине, 5 человек погибли (обновлено)

Лесной пожар в Луганской области распространился на населенные пункты: уничтожено 110 домов, 1 человек погиб, 9 госпитализированы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, 6 июля в 13:21 вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой на площади 20 га.

В ГосЧС уверяют, что уже в 8:11 утра вторника, 7 июля, пожар был локализован. Однако в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", – сказано в сообщении ведомства.

Вечером во вторник в ГСЧС уточнили, что количество погибших вырасло до 5.

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По состоянию на 17:30 вторника к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС – 310 человек и 66 ед. техники. Дополнительно на ликвидацию пожара направлено 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человек, 16 единиц техники, из них от ГСЧС – 48 человек и 12 ед. техники.