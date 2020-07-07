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Государственные банки могут списать "плохие" кредиты на 300 миллиардов

Государственные банки могут списать

Трехлетние планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках с 66% до 31%.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%.

"Согласно регуляциям НБУ, списание не означает прощение долга. Банки продолжат отстаивать свои интересы по взысканию задолженности с собственников", – уточнили в НБУ.

Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных заемщиков, погашение долга за счет претензионно-исковой работы, взыскание залогового имущества и его дальнейшая реализация, а также продажа или уступка прав требований по проблемному портфелю, говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе "Ощадбанка", оперативный план банка предусматривает снижение доли NPL с 56,1% (по данным НБУ по состоянию на март 2020 года) до 55% в общем кредитном портфеле в 2020 году, в 2021 году – до 37%, в 2022 – до 11% и в 2023 году – до 7%.

Уточняется, что сокращение неработающих кредитов будет осуществляться путем финреструктуризации, списания, взыскания и продажи на "голландском" аукционе.

Как сообщили в пресс-службе "Приватбанка", за три года финучреждение планирует сократить уровень проблемной задолженности на 178,7 млрд грн с 247,2 млрд грн (по данным НБУ по состоянию на май 2020 года) за счет проведения полного комплекса претензионно-исковой работы и применения всех возможных инструментов урегулирования, предусмотренных постановлениями НБУ и правительства.

Кроме того, планом предусмотрена реализация 100% неоперационной недвижимости "Приватбанка" до конца 2023 года, а также принятие решений по списанию части "токсичного" кредитного портфеля по кредитам, которые выйдут на просрочку в соответствии с условиями кредитных договоров.

В банке уточнили, что ожидают поступление 4,1 млрд грн от погашения "токсичного" кредитного портфеля и 6,2 млрд грн – от продажи и аренды неоперационной недвижимости, в том числе полученной в результате расторжения договоров финансового лизинга (на 1,8 млрд грн).

"Приватбанк" отмечает, что на данный момент размер "токсичного" портфеля, связанного с бывшими владельцами банка, составляет 216 млрд грн. С декабря 2016 года по конец 2019 года погашения по этому кредитному портфелю составили 8,2 млрд грн.

"Уровень обслуживания портфеля "токсичных" активов является достаточно низким и тенденции погашения ежегодно ухудшаются как по процентам, так и по основному долгу. В 2019 году уровень погашения составил менее 0,5% от общего объема "токсичного" кредитного портфеля против 2,4% в 2017 году", – добавили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Автор: 

банки (6977) Коломойський Ігор (1772) кредит (3292) НБУ (9308) Ощадбанк (676) Приватбанк (1784)


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Дайте и мне плохой кредит плз! И спешите его! А не... Они продолжат взыскивать... Это не катит...

Кому-то простят, а мне точно нет
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07.07.2020 20:35 Відповісти
Плачьте лохи...
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07.07.2020 20:39 Відповісти
Вообще интересно получается-доить государство безнаказанно-прокатывает на ура! А 10 грн кредита частному банку-никак "не прощается",мало того,начисляются % на % и тд и т.п. Если у нас "рынок" а не лохобазар" то все игроки должны иметь равные условия конкуренции,а не сидеть на шее государства,забирать у него прибавочную стоимость,издавать противогосударственные законы(каких 90%),противоречащие по 11 статей Конституции,как например такие как №№417,1565 (Управляйки-ОСББ),и подставлять гос.кампании-такие как "гарантированный покупатель" в энергетике под банкротство,причем обязывая его выплачивать "альтернативно-зеленым паразитам" тройной тариф за их лохоэнергию,оставляя тех же атомщиков без зарплаты-это как такое может быть при "рынке"? Почему государство должно прощать негодяям воровство и обман,наглый грабеж и схемы,а не драть с зажравшихся говнюков три шкуры,как они обдирали государство все 30 лет? Где здесь равные условия ценообразования? Почему деньги,заработанные атомщиками и тепловиками (угольщиками) передаются "зеленым" негодяям-а это 60 млрд.грн-на эти деньги можно было возродить угольную отрасль,химпром и поддержать АЭС. А так НКРЕКП-"крышует" заведомо убыточные и паразитические структуры(альтернативщиков)-раковую опухоль на теле энергетики,которые вместе с другими паразитическими негодями АО,ООО и пр "Рогами с копытами" уничтожают энергетику и доводят ее до банкротства,чтобы за копейки продать таким же негодяям за бугром,которые по примеру "наблюдательных советов" продолжат мародерство ими не созданного. Надо как-то наводить порядок в этом вопросе и Конституцию Украины открывать не раз в год( и то обложку) а приводить в соответствие ей все законодательство.Тогда не надо будет издеваться над здравым смыслом,экономикой и государством ,нельзя чтобы "реформами" пугали детей как бабой ягой и самих "реформаторов" считали злейшими врагами государства.Может госпожа СУпрун и хочет добра Украине,заменив ее лучшую в мире медицину на "обгаженный унитаз",тупую и неэффективную модель "страховой медицины",затратной,неэффективной и проклятую во всем мире при которой врач становится "продавцом услуг" а пациент - бесправным набором запчастей.Даже президент США предупреждает,что "Внедренная Бараком Обамой Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система, которая будет ликвидирована и заменена на лучшую и более дешевую программу... Сейчас медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо", - сказал Трамп,/// Если богатые США проклинают созданный страховой лохотрон,то почему мы упорно продолжаем двигать тупые и затратные "реформы"-диверсии вопреки здравому смыслу и предупреждению наших старших партнеров? Вывод; Государство ничего никому не должно "списывать".Наоборот надо добиваться через международные суды дополнительного возврата 150 млрд.долл компенсации за "безвозмездное" (это в условиях "рынка"!!??) уничтоженные шахты я ЯО (Л.М.Кравчук), 100 млрд.долл за 6 последних лет "пира во время чумы" (Джулиани), и 1 трлн долл с Китая- за "SARS-COV-2"(расходы+моральный ущерб). На полученные деньги рассчитаться с долгами и оставшиеся средства вложить в реальную экономику и экологию. Всем добра.
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07.07.2020 22:42 Відповісти
зеля підчищає звітність банків,
щоб знову накачати банки рефінансуванням,
яке видадуть бені ..
а потім спишуть як "погані кредити"
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07.07.2020 23:18 Відповісти
Я не понял ,это как 🤔🐸🙇🙄,и эти люди называют себя банкирами и экономистами😠
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08.07.2020 14:15 Відповісти

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