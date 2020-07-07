Государственные банки могут списать "плохие" кредиты на 300 миллиардов

Трехлетние планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках с 66% до 31%.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%.

"Согласно регуляциям НБУ, списание не означает прощение долга. Банки продолжат отстаивать свои интересы по взысканию задолженности с собственников", – уточнили в НБУ.

Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных заемщиков, погашение долга за счет претензионно-исковой работы, взыскание залогового имущества и его дальнейшая реализация, а также продажа или уступка прав требований по проблемному портфелю, говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе "Ощадбанка", оперативный план банка предусматривает снижение доли NPL с 56,1% (по данным НБУ по состоянию на март 2020 года) до 55% в общем кредитном портфеле в 2020 году, в 2021 году – до 37%, в 2022 – до 11% и в 2023 году – до 7%.

Уточняется, что сокращение неработающих кредитов будет осуществляться путем финреструктуризации, списания, взыскания и продажи на "голландском" аукционе.

Как сообщили в пресс-службе "Приватбанка", за три года финучреждение планирует сократить уровень проблемной задолженности на 178,7 млрд грн с 247,2 млрд грн (по данным НБУ по состоянию на май 2020 года) за счет проведения полного комплекса претензионно-исковой работы и применения всех возможных инструментов урегулирования, предусмотренных постановлениями НБУ и правительства.

Кроме того, планом предусмотрена реализация 100% неоперационной недвижимости "Приватбанка" до конца 2023 года, а также принятие решений по списанию части "токсичного" кредитного портфеля по кредитам, которые выйдут на просрочку в соответствии с условиями кредитных договоров.

В банке уточнили, что ожидают поступление 4,1 млрд грн от погашения "токсичного" кредитного портфеля и 6,2 млрд грн – от продажи и аренды неоперационной недвижимости, в том числе полученной в результате расторжения договоров финансового лизинга (на 1,8 млрд грн).

"Приватбанк" отмечает, что на данный момент размер "токсичного" портфеля, связанного с бывшими владельцами банка, составляет 216 млрд грн. С декабря 2016 года по конец 2019 года погашения по этому кредитному портфелю составили 8,2 млрд грн.

"Уровень обслуживания портфеля "токсичных" активов является достаточно низким и тенденции погашения ежегодно ухудшаются как по процентам, так и по основному долгу. В 2019 году уровень погашения составил менее 0,5% от общего объема "токсичного" кредитного портфеля против 2,4% в 2017 году", – добавили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.