SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов, – СМИ

Авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа, свидетельствует анализ системы бронирования лоукоста.

Об этом со ссылкой на Lowcostavia сообщает БизнесЦензор.

Как показывает анализ системы бронирования, SkyUp отменила все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля - из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Также SkyUp убрала из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год): Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Львов – Бургас, Харьков – Бургас, Запорожье – Бургас.

Как писал БизнесЦензор, SkyUp Airlines отменяет полеты на трех из восьми ранее объявленных маршрутах внутри Украины по коммерческим причинам.