Кабмин будет закупать гречку в резерв, – Минэкономики

Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины - ИФ), Аграрному фонду", - сказал он.

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - сказал глава Минэкономики.

Как сообщал БизнесЦензор, с мая 2019 года по май 2020 года гречневая крупа подорожала в 2,2 раза – до 36,74 грн за кг.

Как сообщалось, по данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.