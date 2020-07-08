Экспорт электроэнергии упал с начала года на 12%, – "Укрэнерго"

Украина в январе-июне 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 12,3% (на 374,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,68 млрд млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 12,9% (на 263,2 млн кВт-ч) – до 1,77 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 17,5% (на 115,2 млн кВт-ч) – до 773,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 63,5% (на 226,6 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июне 2019 года.

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

В том числе в июне 2020 года экспорт упал по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в 3,3 раза (на 235,3 млн кВт-ч) – до 102,3 млн кВт-ч.

В то же время Украина за шесть месяцев импортировала 1,76 млрд кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии было поставлено 1,03 млрд кВт-ч, из Венгрии – 434,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 82,4 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

В частности, в июне импорт упал до минимума – 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше мая 2020 года, в 8 раз – апреля, в 23,4 раза – марта, почти в 30 раз – февраля и января.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за шесть месяцев текущего года из РФ импортировано 29,1 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.