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Новини
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Кабмин запретил работу ночных клубов после 23:00

Кабмин запретил работу ночных клубов после 23:00

Кабинет министров по предложению МВД запретил работу ночных клубов после 23:00, а также продлил время работы учреждений культуры с 22:00 до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Ткаченко отметил, что учреждениям культуры необходимо разрешить работать с 07:00 до 23:00, так как спектакли или сеансы длятся по 2-3 часа, и чтобы людям просто выйти, учитывая стандартное начало в 19:00, нужно больше времени.

"По ночным клубам. На мой личный взгляд, их работа должна быть запрещена после 22:00. Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Однако, согласно предложению МВД, ночным клубам запрещается работа с 23:00 до 07:00", – сообщил министр.

Также Ткаченко заявил, что Минкультуры рекомендует передать полномочия регулировать работу учреждений культуры на Кабмин.

"Примеры, где на местах происходило установление особых режимов работы для учреждений культуры городской властью, только подтверждают важность нашего требования. Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке и ограничиваем их график до 22, кто-то устраивает пиры во время карантина", – отметил министр.

Ткаченко добавил, точ среди прочего, норма о 50% наполненности и "шахматной" рассадке зрителей будет расширена на все учреждения культуры: оперы, филармонии, театры, концертные площадки.

Министр уточнил, что решение принято с условием доработки с МВД, Минздравом, Минэкономики и Минфином.

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Кабмін (7764) карантин (2077) ресторани (147)


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Так і бачу як на Ібіці в Одесі в 21-00 народ зібрався ,а в 23:00 розійшовся по домівках)))
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08.07.2020 17:33 Відповісти
Как приедет Нац-гвардия со снайперами-побегут по домам в 22:30
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08.07.2020 17:57 Відповісти
Ага. Як з Велюра свого часу...
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08.07.2020 19:21 Відповісти
Мыслит как пятирична дитина но винтовку ему дай как нацгвардии. И самое страшное что таких невыкинуть и не продать.
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09.07.2020 06:02 Відповісти
Тайна открыта! Вирус распространяется под покровом темноты и под музыку
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08.07.2020 19:32 Відповісти
Поліцїя буде щоночі до ранку під прикриттям працювати у поті лиця
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08.07.2020 20:34 Відповісти
Вот интересно. Прогресс не стоит на месте. Изобретены новые маски,в которых можно не только посещать рестораны,но и заседать в европейских парламентах https://www.youtube.com/watch?v=niqlM3EKtG8&feature=youtu.be
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09.07.2020 00:15 Відповісти
Добре, так і запишу: в нічному клубі вірус розповсюджується з 11 вечора! ДАУНИ!!! В Лас Вегасі ВСІ НІЧНІ КЛУБИ ЗАКРИТІ НАГЛУХО І НАДОВГО! Але то ж Лас Вегас, а це - Україна.....
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09.07.2020 01:45 Відповісти

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