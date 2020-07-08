ЕЦБ начнет учитывать защиту окружающей среды в программе выкупа активов, – Лагард

Европейский центральный банка планирует использовать программу выкупа активов общим объемом порядка 2,8 трлн евро для достижения целей в сфере защиты окружающей среды.

Об этом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью газете Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Лагард обещает изучить все возможности для изменения операций ЕЦБ, чтобы сделать приоритетом борьбу с изменением климата.

"Я хочу проверить каждый доступный путь для борьбы с изменением климата. Это то, за что я буду бороться", – заявила Лагард.

ЕЦБ станет первым из крупных мировых центробанков, который будет использовать ключевую программу денежно-кредитной политики для движения к целям в сфере защиты окружающей среды, отмечает FT.

"Центробанку надлежит проверить все направления своей деятельности и операции, в которые мы вовлечены, чтобы сдержать изменение климата", – заявила Лагард.

Экологические активисты ранее призывали ЕЦБ изменить программу выкупа активов за счет продажи облигаций компаний, выпускающих продукцию с высоким углеродным следом, и наращивания покупки "зеленых" бондов.

Лагард сообщила FT, что ЕЦБ рассмотрит способы изменения операций с учетом новых приоритетов в ходе стратегической оценки деятельности Центробанка, к которой он приступил в начале этого года. ЕЦБ приостановил стратегическую оценку в марте в связи с пандемией коронавируса, однако недавно возобновил ее.

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Лагард отметила также, что Европейский ЦБ не планирует вводить новые стимулы на заседании, которое пройдет на следующей неделе, подтвердив, таким образом, прогнозы аналитиков.

"Мы сделали так много, что теперь у нас есть некоторое время для внимательной оценки поступающей информации", – заявила она.

Другие центробанки также находятся под давлением в плане необходимости принятия мер в рамках борьбы с изменением климата. Глава Банка Англии Эндрю Бейли ранее в этом месяце заявил, что ЦБ будет принимать во внимание проблему изменения климата при принятии решений относительно выкупа корпоративных бондов после завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Федеральная резервная система пока в основном остается в стороне от этой темы.