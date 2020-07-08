Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%

Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн, увеличив свою долю на украинском рынке с 34% в первом полугодии прошлого года до 40%.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Кроме того, "Укргаздобыча" в первом полугодии произвела 1,7 тыс. тонн битума.

В то же время импорт этой продукции в Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года.

Основным поставщиком стала Беларусь, которая отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с первым полугодием 2019 года. За тот же период Польша поставила 31,3 тыс. тонн против 9,9 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. На Литву пришлось только 200 тонн битума, которые были поставлены в январе 2020 года.

Кроме того, один из крупнейших поставщиков дорожного битума в Украину компания "Альянс Энерго Трейд" с апреля начала регулярные поставки битума производства НПЗ "Бургаз Нафтохим". За три месяца было импортировано 6,2 тыс. тонн.

В целом баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2020 года составил 319,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше чем за аналогичный период предыдущего года (207,2 тыс. тонн).

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Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.

В связи с этим в текущем году предполагается рекордный объем поставки битума на украинский рынок, который, по оценкам "А-95", может составить 900 тыс. тонн.

Баланс украинского рынка битумов в 2019 году составил 638,4 тыс. тонн. Это на 5,7% меньше, чем за 2018 год (677,3 тыс. тонн).