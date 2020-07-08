Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%
Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн, увеличив свою долю на украинском рынке с 34% в первом полугодии прошлого года до 40%.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".
Кроме того, "Укргаздобыча" в первом полугодии произвела 1,7 тыс. тонн битума.
В то же время импорт этой продукции в Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года.
Основным поставщиком стала Беларусь, которая отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с первым полугодием 2019 года. За тот же период Польша поставила 31,3 тыс. тонн против 9,9 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. На Литву пришлось только 200 тонн битума, которые были поставлены в январе 2020 года.
Кроме того, один из крупнейших поставщиков дорожного битума в Украину компания "Альянс Энерго Трейд" с апреля начала регулярные поставки битума производства НПЗ "Бургаз Нафтохим". За три месяца было импортировано 6,2 тыс. тонн.
В целом баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2020 года составил 319,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше чем за аналогичный период предыдущего года (207,2 тыс. тонн).
Читайте также: Кабмин отдаст больше половины средств Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог
Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.
В связи с этим в текущем году предполагается рекордный объем поставки битума на украинский рынок, который, по оценкам "А-95", может составить 900 тыс. тонн.
Баланс украинского рынка битумов в 2019 году составил 638,4 тыс. тонн. Это на 5,7% меньше, чем за 2018 год (677,3 тыс. тонн).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Боротьба" з олігархами по Зеленські.
https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42
https://biz.censor.net/news/3206957/buslavets_poruchila_nachat_zakupki_uglya_u_shaht_ahmetova_tsentrenergo
12 - 18 баксoв за барелъ !!!
для вас дебилoв 33-43 дoл. тo цены августoвских фьючерсoв а июньские цены смoтри тoрги в апреле.
" К вечеру 21 апреля один баррель июньской нефти марки Brent подешевел на 25% - до $19,4. Баррель WTI в мире упал в цене до $9, российской нефти Urals - до $8,48 "
???
21 апреля были закрыты июньские фьючерсы.
Нефтедобывающие компании поставляют нефть по ценам закрытия с дисконтом для своих сортов
" Saudi Aramco в июне повысит цены на легкую нефть
Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены вырастут на $3,7 за баррель (дисконт в $3,7 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $1,5 за баррель (премия в $0,75 за баррель к индексу ASCI)."
Це ще одна перемога. І знову для коломойського.
Меня больше устраивает подход США - "Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки!" (перефразировать применительно к Украине можете сами)
По друге: мають в країні працювати не лише ті підприємства, які належать власнику сьогоднішнього недопрезидента. Лише в такому випадку економіка країни зможе хоч якось існувати і працювати для всіх громадян країни, а не тільки для обраних.
I hope you understand me.
Источник: https://censor.net/n3202559