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Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%

Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%

Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн, увеличив свою долю на украинском рынке с 34% в первом полугодии прошлого года до 40%.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Кроме того, "Укргаздобыча" в первом полугодии произвела 1,7 тыс. тонн битума.

В то же время импорт этой продукции в Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года.

Основным поставщиком стала Беларусь, которая отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с первым полугодием 2019 года. За тот же период Польша поставила 31,3 тыс. тонн против 9,9 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. На Литву пришлось только 200 тонн битума, которые были поставлены в январе 2020 года.

Кроме того, один из крупнейших поставщиков дорожного битума в Украину компания "Альянс Энерго Трейд" с апреля начала регулярные поставки битума производства НПЗ "Бургаз Нафтохим". За три месяца было импортировано 6,2 тыс. тонн.

В целом баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2020 года составил 319,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше чем за аналогичный период предыдущего года (207,2 тыс. тонн).

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Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.

В связи с этим в текущем году предполагается рекордный объем поставки битума на украинский рынок, который, по оценкам "А-95", может составить 900 тыс. тонн.

Баланс украинского рынка битумов в 2019 году составил 638,4 тыс. тонн. Это на 5,7% меньше, чем за 2018 год (677,3 тыс. тонн).

Автор: 

дороги (1575) Коломойський Ігор (1772) НПЗ (379) ремонт (1482) Укртатнафта (237)


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Топ коментарі
+4
І хто б сумнівався.
"Боротьба" з олігархами по Зеленські.

https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42

https://biz.censor.net/news/3206957/buslavets_poruchila_nachat_zakupki_uglya_u_shaht_ahmetova_tsentrenergo
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08.07.2020 20:51
+4
Просто этим предприятиям продали нефть в 2 раза дешевле рыночной. Тоесть деньги пошли коломойскому. Но зебилам все нормально.
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08.07.2020 23:23
+4
Исключительно ради fair play, а за Ринатовские заводы ты тоже также радуешься?
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09.07.2020 07:58
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І хто б сумнівався.
"Боротьба" з олігархами по Зеленські.

https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42

https://biz.censor.net/news/3206957/buslavets_poruchila_nachat_zakupki_uglya_u_shaht_ahmetova_tsentrenergo
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08.07.2020 20:51 Відповісти
а це що погано що працює завод в Україні ...потрібно було з китаю завезти чи з румунії ?
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08.07.2020 21:41 Відповісти
Прекрасно. А особливо, що це завод ігорьвалерієвича. Як до цього дороги будували, навіть не знаю? Мабуть, бітум не використовували.
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08.07.2020 21:52 Відповісти
Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42% - Цензор.НЕТ 2801
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09.07.2020 07:58 Відповісти
В самом деле реакция похожа на паранойю: украинское предприятие, действующее в строительном реальном сектора экономики увеличило производство на 42 %, но для кого-то это "зрада" ..
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08.07.2020 23:13 Відповісти
Просто этим предприятиям продали нефть в 2 раза дешевле рыночной. Тоесть деньги пошли коломойскому. Но зебилам все нормально.
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08.07.2020 23:23 Відповісти
и пo чем была рынoчная цена на нефтъ в июне?
12 - 18 баксoв за барелъ !!!
для вас дебилoв 33-43 дoл. тo цены августoвских фьючерсoв а июньские цены смoтри тoрги в апреле.
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09.07.2020 10:36 Відповісти
12 баксов - никогада не было. Но более того, по такой цене продали только коломойскому. Другим - нет.
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09.07.2020 11:25 Відповісти
"Укрнафта" 17 июня продала 260 тыс. тонн нефти по цене 18 $/баррель бизнесмену Игорю Коломойскому.

" К вечеру 21 апреля один баррель июньской нефти марки Brent подешевел на 25% - до $19,4. Баррель WTI в мире упал в цене до $9, российской нефти Urals - до $8,48 "

???

21 апреля были закрыты июньские фьючерсы.
Нефтедобывающие компании поставляют нефть по ценам закрытия с дисконтом для своих сортов

" Saudi Aramco в июне повысит цены на легкую нефть

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены вырастут на $3,7 за баррель (дисконт в $3,7 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $1,5 за баррель (премия в $0,75 за баррель к индексу ASCI)."

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09.07.2020 12:54 Відповісти
А які підприємства до коломойського виробляли бітум? Не українські?
Це ще одна перемога. І знову для коломойського.
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09.07.2020 00:00 Відповісти
Исключительно ради fair play, а за Ринатовские заводы ты тоже также радуешься?
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09.07.2020 07:58 Відповісти
так, прикинь, нам не подобається коли одна жирна жидівська тварюка заробляє за рахунок всіх інших українців.
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09.07.2020 09:16 Відповісти
коли один з сотень - погано.
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09.07.2020 09:17 Відповісти
по голобородськи ))
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09.07.2020 09:18 Відповісти
Молодец! Кому не нравится - пусть открывают свои нефтеперерабатывающие предприятия, а не завидуют...
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09.07.2020 01:05 Відповісти
та ми в курсі, що ви, кацапи, звикли до того, що в вас живуть лише декілька сотень можновладців зі 100 мільонів кацапського поголів"я. ))) Нам так не подобається. Бо ми інші.
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09.07.2020 09:14 Відповісти
Шо? Что-то не укладывается в твой можжечек? Хочешь большой ВВП и много налогов, но чтоб заводы в твоей стране не работали? Печалька...

Меня больше устраивает подход США - "Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки!" (перефразировать применительно к Украине можете сами)
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09.07.2020 10:15 Відповісти
по перше: правильно писати "мозжечок", задрипанець ти кацапський.
По друге: мають в країні працювати не лише ті підприємства, які належать власнику сьогоднішнього недопрезидента. Лише в такому випадку економіка країни зможе хоч якось існувати і працювати для всіх громадян країни, а не тільки для обраних.
I hope you understand me.
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09.07.2020 11:24 Відповісти
Ну да, и продавать битум по Роттердам+6
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09.07.2020 11:27 Відповісти
В 2018-2019 гг. предприятия Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Укртатнафта" продавала битум без премии. А в 2020 году установила премию к европейской котировки в 120 долларов на тонне. В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть. Не остался в стороне и крупнейший поставщик - белорусские производители. В марте рынок получил обухом по голове: белорусы установили премию 190 долл. за тонну, хотя 2019 год они отработали со средней поправкой 65 долларов.

Источник: https://censor.net/n3202559
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09.07.2020 11:29 Відповісти
Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42% - Цензор.НЕТ 7802
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09.07.2020 01:50 Відповісти
так ось чому ми під час війни так вперто хочемо займатись саме ремонтом доріг?))), Щоб каломойша заробив?)) Тож бубочка відпрацьовує витрачені на його під час рекламної передвиборчої кампанії каломойшею гроші ))
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09.07.2020 09:12 Відповісти
Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
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09.07.2020 10:13 Відповісти
замкнене коло кварталівців та їх довбаних родичі та друзів. Зачинений простір для інших. Це як було при янику, коли дорогами в країні займався лише саша стоматолог, лише його підприємства мали "право" ремонтувати в країні дороги. І досі ще виригуємо ті "дороги". Так само буде і з бєнєю, бо йому ця країна до дупи, а ні він, а ні його родина тут тут не жила і жити не збирається.
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09.07.2020 11:28 Відповісти
"Большая стирка"
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09.07.2020 11:26 Відповісти
Якщо раптом хтось забув. Роттердам +6 в дії. https://censor.net/news/3202559/ukraina_pokupaet_bitum_po_tsene_rotterdamm6_stoimosteyi_frahta_iz_gollandii
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09.07.2020 11:28 Відповісти

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