Кабмин урегулировал работу посредников по уплате таможенных платежей
Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, принял постановление "Некоторые вопросы обеспечения деятельности независимых финансовых посредников", разработанное в рамках исполнения закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
Постановление определяет критерии, нормативы и порядок предоставления разрешения независимому финансовому посреднику на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга.
"Урегулирование деятельности независимых финансовых посредников – это еще один шаг для налаживания эффективного экономического сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности, упрощения ведения бизнеса между Украиной и странами ЕС по транзитным операциям", – отмечается в сообщении.
Кроме того, ожидается, что независимых финансовых посредников станет дополнительным инструментом финансовой защиты от недобросовестных перевозчиков и гарантий поступления в государственный бюджет таможенных платежей.
Разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга будет выдавать Таможенная служба в течение 120 дней с даты регистрации соответствующего заявления.
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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" в сентябре 2019 года.
Статьей 29 закона предусмотрено, в частности, что финансовым гарантом могут выступать: финансовые учреждения (банки, страховые компании) и независимые финансовые посредники - юридические лица, созданные в форме полного или коммандитного общества.
Для получения разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий независимый финансовый посредник должен соответствовать установленным законом условиям.
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