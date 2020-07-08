SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейс с бесплатным выбором мест

Авиаперевозчик SkyUp запустил онлайн-регистрацию на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья, а также на чартерные перелеты на иностранные курорты.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета. Закрывается онлайн-регистрация за 5 часов до отправления рейса по расписанию.

Для прохождения регистрации на регулярный рейс необходимо авторизоваться на сайте авиакомпании и выбрать необходимое бронирование. Если регистрация аккаунта не проводилась, это необходимо сделать, а затем ввести данные в систему о бронировании и пассажире.

Для регистрации на чартерный рейс по купленной турпутевке необходимо указать фамилию туриста и номер ваучера.

В случае, если пассажир путешествует только с ручной кладью, с полученным электронным посадочным талоном он может пройти сразу на контроль безопасности, минуя стойки регистрации.

Как уточнили в SkyUp, несмотря на появление новой опции, на данный момент регистрация в аэропорту остается бесплатной, сообщает avianews.com.

При регистрации через интернет пассажир может бесплатно или за плату выбрать конкретное место в салоне самолета.

"Выбор места от носовой части самолета до аварийного ряда платный. Бесплатно можно выбрать место от аварийного ряда и до хвостовой части", - объяснили в SkyUp.