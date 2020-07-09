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IKEA планирует открыть свой первый украинский магазин в октябре, – СМИ

IKEA планирует открыть свой первый украинский магазин в октябре, – СМИ

Компания IKEA начала ремонт помещения под свой магазин в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Это третья попытка шведской сети, не считая провального старта онлайн-продаж.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

IKEA снова готовится открыть свой первый магазин в Украине. Торговая точка шведского мебельного гиганта появится в октябре-ноябре в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили три источника: директор сети магазинов и два директора торговых центров.

"Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тыс. кв м", — рассказывает директор сети магазинов, пожелавший остаться неназванным. В пресс-службе IKEA эту информацию не комментируют.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

меблі (36) ІКЕА (62) рітейл (176)


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С недавних времен заказать можно и в Украине. В Ашане на ул. Здолбуновская есть точка выдачи.
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09.07.2020 14:29 Відповісти
Интересно, будет ли стоить табуретка с нелегально срубленного карпатского дуба по стоимости самого дуба (200-240 тыс. грн)?
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09.07.2020 12:42 Відповісти
Хорошая новость..Ждёмс....
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09.07.2020 12:54 Відповісти
нахер она тут такая всралась с ценами выше польских и российских на 30-50%
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09.07.2020 13:58 Відповісти
магаз еще не открылся а вы уже знает по-какому прайсу товар двигать будут?)
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09.07.2020 14:38 Відповісти
Ну это точно перемога, теперь мы сможем покупать ИМПОРТНЫЙ мебельный ширпотреб по ценам выше чем в соседних странах, зато изготовленный из нелегальных вырубок наших карпатских лесов. Ну а наводнения там всякие, рабочие места в стране и прочие мелочи не имеют значение, главное что мы прикоснулись к "цивилизации", и теперь как заживем.
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09.07.2020 15:25 Відповісти

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