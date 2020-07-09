IKEA планирует открыть свой первый украинский магазин в октябре, – СМИ

Компания IKEA начала ремонт помещения под свой магазин в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Это третья попытка шведской сети, не считая провального старта онлайн-продаж.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

IKEA снова готовится открыть свой первый магазин в Украине. Торговая точка шведского мебельного гиганта появится в октябре-ноябре в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили три источника: директор сети магазинов и два директора торговых центров.

"Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тыс. кв м", — рассказывает директор сети магазинов, пожелавший остаться неназванным. В пресс-службе IKEA эту информацию не комментируют.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.