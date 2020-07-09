"Укрзализныця" не выплачивает зарплату членам набсовета, – Лещенко

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" с марта 2020 года не получает зарплату, заявил член набсовета компании Сергей Лещенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом он отметил, что члены набсовета УЗ изначально не являются сотрудниками компании, они предоставляют услуги сугубо по договору с акционером, в рамках которого предусмотрены фиксированные выплаты.

"Сейчас эти выплаты сокращены – как и во всех компаниях госсектора. Не знаю, как в других госкомпаниях, но в УЗ члены набсовета уже три месяца не получают никакого вознаграждения... Нам сейчас вообще ничего не платят с марта", - сказал Лещенко.

Он сообщил, что набсовет "Укрзализныци" до сих пор не подписал дополнительное соглашение на сокращение выплат.

"Насколько мне известно, в данном случае каждая компания находит свою форму договоренности по этому вопросу. Где-то достаточно письменно уведомить о том, что соглашаешься на сокращение выплат. Но у нас должно быть подписано официальное допсоглашение, однако уже третий месяц оно не подписано не по нашей вине", - заявил Лещенко.

По его словам, он лично готов работать на условиях сокращенной зарплаты, однако членам набсоветов компаний разрешается совмещать работу с другой деятельностью, тогда как члены правления "не могут себе такого позволить".

"Сейчас идет конкурс по избранию главы правления "Укрзализныци". Я бы хотел, чтобы к моменту его окончания уже было ясно, на каких финансовых условиях мы работаем. Чтобы человек сразу понимал, на что он идет", - подчеркнул Лещенко.

Он также отметил, что в текущих условиях набсовет компании проводит заседания в онлайне по нескольку раз в неделю, тогда как предыдущий состав набсовета собирался раз в 1,5-2 месяца.

"Наша компания вошла в кризис с исполняющим обязанности главы правления. Поэтому надзор набсовета за правлением стал осуществляться чаще", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.