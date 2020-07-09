БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 433 13

"Укрзализныця" не выплачивает зарплату членам набсовета, – Лещенко

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" с марта 2020 года не получает зарплату, заявил член набсовета компании Сергей Лещенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом он отметил, что члены набсовета УЗ изначально не являются сотрудниками компании, они предоставляют услуги сугубо по договору с акционером, в рамках которого предусмотрены фиксированные выплаты.

"Сейчас эти выплаты сокращены – как и во всех компаниях госсектора. Не знаю, как в других госкомпаниях, но в УЗ члены набсовета уже три месяца не получают никакого вознаграждения... Нам сейчас вообще ничего не платят с марта", - сказал Лещенко.

Он сообщил, что набсовет "Укрзализныци" до сих пор не подписал дополнительное соглашение на сокращение выплат.

"Насколько мне известно, в данном случае каждая компания находит свою форму договоренности по этому вопросу. Где-то достаточно письменно уведомить о том, что соглашаешься на сокращение выплат. Но у нас должно быть подписано официальное допсоглашение, однако уже третий месяц оно не подписано не по нашей вине", - заявил Лещенко.

По его словам, он лично готов работать на условиях сокращенной зарплаты, однако членам набсоветов компаний разрешается совмещать работу с другой деятельностью, тогда как члены правления "не могут себе такого позволить".

"Сейчас идет конкурс по избранию главы правления "Укрзализныци". Я бы хотел, чтобы к моменту его окончания уже было ясно, на каких финансовых условиях мы работаем. Чтобы человек сразу понимал, на что он идет", - подчеркнул Лещенко.

Он также отметил, что в текущих условиях набсовет компании проводит заседания в онлайне по нескольку раз в неделю, тогда как предыдущий состав набсовета собирался раз в 1,5-2 месяца.

"Наша компания вошла в кризис с исполняющим обязанности главы правления. Поэтому надзор набсовета за правлением стал осуществляться чаще", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Лещенко Сергій (22) наглядова рада (559) Укрзалізниця (4779)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
я хз вообще за что сережа там зп получает?
показати весь коментар
09.07.2020 13:06
+4
Он профессианальный зализничник- квартирооптимизд
показати весь коментар
09.07.2020 13:24
+2
так тебе и надо, сосна корабельная
показати весь коментар
09.07.2020 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так тебе и надо, сосна корабельная
показати весь коментар
09.07.2020 12:05 Відповісти
"Укрзализныця" не выплачивает зарплату членам набсовета, - Лещенко/////////////////////////////////////// ЗАРПЛАТА= ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА.По итогам "работы" с вас и надо вычесть все незаконно выплаченное с 2014г+ убытки, Ж/Д, чисто по "рыночным" законам по итогам деятельности. У нас "рынок" и "зарплата" должна выплачиваться за внесенный вклад "наб.совета" в финансовую стабильность,развитие инфраструктуры,получение прибыли отрасли-монополиста,"курицы,несущей золотые яйца". Но по факту получается что на протяжении 6 лет "наб.совет" целенаправленно "курицу" превратил в ощипанного грязного "цыпленка" своими действиями довел процветающую гос.кампанию до банкротства. Члены наб.совета - случайно(или нет?) набранные люди, не имеющие отношение к железной дороге,от слова совсем. Тот факт,что из суперприбыльной отрасли(при Г.Кирпе) Ж/Д превратилась при нынешних опилкоголовых и рукозадых "советчиках" в осла, уныло толкающего перед собой по рельсам дрезину ,с сидящими в ней веселых ребят-"набсоветовцев"и управленцев-АО"Рога и копыта"-выполняющих роль зиц-председателя Фунта,имеет все признаки ОПГ и с этой кампашкой надо как-то разруливать. Потому что кроме как продавать "непрофильные активы",созданные умными людьми,разбивать единый организм Ж/Д на части, причем "лакомые"куски отдавая "эффективным частным собственникам" а "социальные" оставлять на шее государства ,(по примеру "зеленых" паразитов в энергетике) эти "передовики капиталистического производства"не в состоянии. Они позорят не только "рыночную экономику" и "частный менеджмент",как таковой,но их действия очень похожи на действия известного персонажа Булгакова-который кроме как "взять и поделить" и гоняться за котами(инвестициями)-был не в состоянии, его эпофиз был запрограмирован не на созидание изначально..Поэтому мы и "маем,то что маем".Хочется чтобы те,кому положено разрулили ситуацию,отделили "мух от котлет",заменили "трусы на часы",т.к "кадры решают все"(Т.Г.Шевченко) и поставили "дрезину позади ишака. Всем добра.
показати весь коментар
09.07.2020 12:32 Відповісти
За то, что они творят нужно не только не платить им зп, но и сажать. К большой зп нужна реальная ответственность, а у нас её нет.
показати весь коментар
09.07.2020 16:09 Відповісти
я хз вообще за что сережа там зп получает?
показати весь коментар
09.07.2020 13:06 Відповісти
На кормление посажен. За услуги специфического характера. Ну ничего, следствие в своё время разберётся.
показати весь коментар
09.07.2020 14:39 Відповісти
Он профессианальный зализничник- квартирооптимизд
показати весь коментар
09.07.2020 13:24 Відповісти
Ой!
Какая зарплата? НИКАКОЙ ЗАРПЛАТЫ, что вы!
Только двусторонний договорчик, на информационное обслуживание....
показати весь коментар
09.07.2020 13:36 Відповісти
Где же бородатая женщина теперь будет харчеваться? Она же без пропитания оставаться не может!
показати весь коментар
09.07.2020 14:04 Відповісти
Никак не могЁт. Ну он же ни про что другое и не говорит: ни слова про то, чем занимается или результаты такого "занимания". Продался сирожа задёшево и с потрохами - теперь дрожит, что даже свои так подло и продажно заработанные 30 сребреников не получит.
показати весь коментар
09.07.2020 14:41 Відповісти
Сирожа, вазу любимую продай на акционе или квартиру поменяй на меньшую.
Или у дружка вНаема одолжи денех. Ему в Оборонпроме неплохо платят.
показати весь коментар
09.07.2020 14:24 Відповісти
Такие как сирожа редко получают свою плату сполна. Как правило их используют, а потом жёстко кидают. Выкидывают тоесть. Как он за денежкой то своей жалко скулит...
показати весь коментар
09.07.2020 14:44 Відповісти
В зализныци куча руководства, которые получают зп помимо набсовета в 300 тыс., вопрос за какие заслуги и зачем они там нужны, без технического образования. Как человек который не понимает ничего в сфере может контролировать закупки или отбор персонала? За то, что такие не квалифицированные получают такие щп, когда сама уз страдает нужно сажать и сажать тех кто их туду назначал.
показати весь коментар
09.07.2020 16:06 Відповісти
Дивує нахабство цього типа! Нічого не робити, та й ще за це платню вимагати!
На одному з каналів цей мудак нам про чеснисть розповідає. Копняка під сраку!!!
показати весь коментар
09.07.2020 16:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 