Компания Алиева завершила покупку книжного рынка "Петровка"

Связанная с девелопером Вагифом Алиевым компания "Стадсис АБ" (Швеция) стала собственником ООО "Книжный рынок", арендующего земельные участки по ул. Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе Киева, где расположен книжный рынок "Петровка".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 2 июнябенефициарным собственником ООО "Книжный рынок" стал гражданин Швеции Томс Пер Андрес через компанию "Стадсис АБ", которая сконцентрировала 100% общества, тогда как ранее прямым собственником числилась Инна Павлюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стадсис АБ" и Томс Пер Андерс также выступают владельцем и бенефициаром ЧАО "Мандарин Плаза", ООО "Укрсоцбудинвест", ООО "Киевхимпостач", ЧАО "ЗНВКИФ "Рентал" и других компаний портфеля инвестора и девелопера сети столичных торгово-развлекательных центров застройщика Вагифа Алиева.

Как сообщалось со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, целевое назначение участков по ул. Степана Бандеры, 10 – строительство, эксплуатация и обслуживание многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга, однако градостроительные условия и ограничения для указанных участков не предоставлялись.

В 2019 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим приказом выдал арендатору соседнего с книжным рынком "Петровка" участка – ООО "Б.В." – градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства торгово-общественного центра на ул. Вербовая, 21, 23.

0,95 га земли для расположения рынка по этому адресу в 1996 году получило ООО "Солидарность". Эта компания тесно связана с Игорем Вильдманом – депутатом Киевсовета трех созывов, экс-замминистра экологии и природных ресурсов, которого называют собственником рынков на Петровке.

Позже землю переоформили на принадлежащее Вильдману ООО "Б.В.", которому и выдали Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства ТРЦ.

Напомним, о планах построить ТРЦ на Петровке известно давно. Еще в начале 2011 года директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что ради ТРЦ снесут часть хозяйственного и книжного рынков. Он обещал, что в новом ТРЦ обеспечат места для тех торговцев, чьи точки снесут.