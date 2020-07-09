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Компания Алиева завершила покупку книжного рынка "Петровка"

Компания Алиева завершила покупку книжного рынка

Связанная с девелопером Вагифом Алиевым компания "Стадсис АБ" (Швеция) стала собственником ООО "Книжный рынок", арендующего земельные участки по ул. Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе Киева, где расположен книжный рынок "Петровка".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 2 июнябенефициарным собственником ООО "Книжный рынок" стал гражданин Швеции Томс Пер Андрес через компанию "Стадсис АБ", которая сконцентрировала 100% общества, тогда как ранее прямым собственником числилась Инна Павлюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стадсис АБ" и Томс Пер Андерс также выступают владельцем и бенефициаром ЧАО "Мандарин Плаза", ООО "Укрсоцбудинвест", ООО "Киевхимпостач", ЧАО "ЗНВКИФ "Рентал" и других компаний портфеля инвестора и девелопера сети столичных торгово-развлекательных центров застройщика Вагифа Алиева.

Как сообщалось со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, целевое назначение участков по ул. Степана Бандеры, 10 – строительство, эксплуатация и обслуживание многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга, однако градостроительные условия и ограничения для указанных участков не предоставлялись.

В 2019 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим приказом выдал арендатору соседнего с книжным рынком "Петровка" участка – ООО "Б.В." – градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства торгово-общественного центра на ул. Вербовая, 21, 23.

0,95 га земли для расположения рынка по этому адресу в 1996 году получило ООО "Солидарность". Эта компания тесно связана с Игорем Вильдманом – депутатом Киевсовета трех созывов, экс-замминистра экологии и природных ресурсов, которого называют собственником рынков на Петровке.

Позже землю переоформили на принадлежащее Вильдману ООО "Б.В.", которому и выдали Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства ТРЦ.

Напомним, о планах построить ТРЦ на Петровке известно давно. Еще в начале 2011 года директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что ради ТРЦ снесут часть хозяйственного и книжного рынков. Он обещал, что в новом ТРЦ обеспечат места для тех торговцев, чьи точки снесут.

Алієв Ільхам (37) Київ (4688)


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Топ коментарі
+12
А то на Петровке не хватало ТРЦ...
Будет еще один бестолковый ТРЦ .Там и те, что есть стоят как мавзолеи с дорогим унылым тряпьем и побрякушками.
Как это задолбало
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09.07.2020 14:15
+6
Книжному рынку п*зда. будет там ТРЦ
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09.07.2020 14:19
+5
Ну я понимаю, что порохотроллям платят, за любой высер в сторону Зе. Но насколько же тупорылым нужно быть, чтобы причислить подельника Бакая и друга Кличко к Зе.
И зачем вас баранов содержат...
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09.07.2020 15:30
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А то на Петровке не хватало ТРЦ...
Будет еще один бестолковый ТРЦ .Там и те, что есть стоят как мавзолеи с дорогим унылым тряпьем и побрякушками.
Как это задолбало
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09.07.2020 14:15 Відповісти
Книжному рынку п*зда. будет там ТРЦ
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09.07.2020 14:19 Відповісти
"поздравляю" тысячи людей, живущих с Петровки и вложивших в бизнес свои деньги !

через месяц ваши "бунгалы", которые вы строили годами, шурупик к шурупику сметут бульдозером очередного ЗЕбандита

ну что, черви книжные, молчать будете ?
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09.07.2020 15:00 Відповісти
Ну я понимаю, что порохотроллям платят, за любой высер в сторону Зе. Но насколько же тупорылым нужно быть, чтобы причислить подельника Бакая и друга Кличко к Зе.
И зачем вас баранов содержат...
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09.07.2020 15:30 Відповісти
Кличко вже тісно "обробляється" Єрмаком, так що до Зє! його цілком можливо причислить.
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09.07.2020 16:45 Відповісти
не переживай.

ЗЕлупа и так прекрасно обсирается, ежедневно, жидко, бурно и публично. Ему помощь в этом деле не нужна. Даже от каких-то порохотроллей.
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09.07.2020 17:46 Відповісти
Прежде, чем трындеть о зе-бандите, погугли, кто такой в.алиев, откуда взялся и кто у него в партнерах
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09.07.2020 15:45 Відповісти
Вагиф начинал ещё с Игорем Бакайом воровать.
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09.07.2020 15:31 Відповісти
Колись книжковим базаром "Петрівка" володів Міша Табачнік - молодший брат одіозного українофоба Діми Табачніка.
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09.07.2020 16:00 Відповісти
Діма-Міша, Ігор-Гріша, Андрєй-Дєніс... Які показові єврейські... братки
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09.07.2020 16:48 Відповісти
Как меня раздражает это коррупционное гавно - взял в аренду и бац- уже потихоньку собственник !
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09.07.2020 16:37 Відповісти
Увы...
А ведь этот рынок уже стал некоторой исторической чертой города Киева..
Но это ведь до сраки, таварищи депутаты?
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09.07.2020 16:39 Відповісти
Как-то ПОХ!
Давным-давно там ничего не покупаю:
ассортимент хреновый, а цены заоблачные.
Половина рынка шмотками торгует.
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09.07.2020 19:17 Відповісти

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