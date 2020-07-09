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Конкурсная комиссия объявила начало отбора членов Нацкомиссии по тарифам

Конкурсная комиссия объявила начало отбора членов Нацкомиссии по тарифам

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила открытый конкурс на занятие одной должности члена энергорегулятора.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, членом НКРЭКУ может стать: гражданин Украины с полным высшим образованием (техническое, юридическое или экономическое), с опытом работы в сферах энергетики или коммунальных услуг не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях не менее двух лет, а также владеющий государственным язиком.

Прием документов стартует с 9 июля и продлится до 25 августа включительно.

Кроме этого, конкурсная комиссия избрала ее председателя Алексея Рябчина – экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды, нардепа предыдущего созыва парламента. Секретарем конкурсной комисси стала эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID Светлана Голикова.

Как сообщалось, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, для чего не требуется проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 гг., а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 гг. Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которую утверждает президент Украины.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

конкурс (426) НКРЕКП (1442)


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