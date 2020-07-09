Зеленский хочет перевести все местные дороги на баланс "Укравтодора"

Президент Владимир Зеленский выступает за передачу всех дорог местного значения на баланс Государственному агентству автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"У меня есть радикальное видение по поводу дорог... Скажу вам откровенно - мы об этом очень часто дискутируем с господином Кубраковым (председателем Госагентства автомобильных дорог Александром Кубраковым). Не на все дороги мы влияем. Вы знаете, что состояние многих дорог от "Укравтодора" не зависит, они строятся за местные средства или, вернее сказать, - должны строиться местными органами власти", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Одессе около 20 лет не строится очень важная дорога в порт. По его словам, с мэром Одессы договорились, что эта дорога будет быстро построена в этом году.

"Что касается моего радикального видения - я уверен, что все дороги должен забрать "Укравтодор", это как-то не совпадает с политикой децентрализации - это правда. Я в этом уверен и к этому люди сами придут. Есть города и районные центры, где появились дороги, - это правда, там есть такие руководители городов, но во многих случаях в Украине дорог нет, поэтому у нас самый больной вопрос - это дороги. Я думаю, что за один-два года люди увидят, сколько мы дорог построим, а потом все города передадут ("Укравтодору" полномочия по строительству дорог), и это будет справедливо... Мы решим эту проблему раз и навсегда, по крайней мере лет на 10", - сказал Зеленский.

С 1 марта в Украине стартовал проект "Большая стройка", который предусматривает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры. 19 мая 2020 года глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил о том, что в 2020 году на ремонт и строительство дорог потратят рекордную сумму – порядка 10% бюджета Украины.

Как сообщил БизнесЦензор, Кабинет министров принял решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 миллиардов гривен из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.