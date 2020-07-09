Мининфраструктуры начало публиковать оперативные данные о проверках грузовиков

С сегодняшнего дня на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел, содержащий актуальную информацию о мероприятиях габаритно-весового контроля на дорогах Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в частности, на транспортном портале будут оперативно публиковаться данные о количестве проверенных инспекторами "Укртрансбезопасности" автомобилей, составленных актах нарушений, начисленной плате за проезд, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, с помощью нового ресурса можно отслеживать динамику проверок в различных регионах Украины, увидеть, сколько работников привлечены к этой работе и в какой области выявлено больше всего нарушений.

В министерстве напомнили, что в случае отказа водителем остановиться для прохождения габаритно-весового контроля пока предусмотрена административная ответственность.

По данным Мининфраструктуры, за последние сутки по состоянию на 8 июля, было остановлено и проверено 7 317 грузовиков, что на 25% больше, чем днем ранее. По итогам проверок составлено 120 актов нарушений и начислена плата за перегрузки в размере 26,52 тыс. евро.