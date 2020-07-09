Зеленский хочет увеличить объемы строительства дорог 2 раза

Президент Украины Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог в два раза по сравнению с текущими планами на 2020 год.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями бизнеса в Волынской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы хотел в следующем году увеличить (объемы строительства) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть в два раза. Сейчас мы увеличили на 1000% в сравнении с прошлым годом, но хочется увеличить в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это есть в планах", – сказал Зеленский.

"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", – подчеркнул президент.

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Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.