"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний, – Лещенко

План реструктуризации АО "Укрзализныця" предусматривает разделение компании на ряд специализированных, до пяти вертикалей.

Об этом член набсовета компании Сергей Лещенко заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзализныци" обсуждается анбандлинг компании – есть разные подходы, предполагающие создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план", – заявил Лещенко.

В то же время член набсовета компании отметил, что "Укрзализныце" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикалью

При этом, по мнению Лещенко, "Укрзализныця" все еще остается национальным достоянием, которым нужно правильно воспользоваться и которое будет терять свою ценность просто под влиянием времени, если его не поддерживать и не модернизировать.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий планировал разделить "Укрзализныцю" на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).

Эту идею также озвучивал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.