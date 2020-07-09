БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
527 0

"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний, – Лещенко

План реструктуризации АО "Укрзализныця" предусматривает разделение компании на ряд специализированных, до пяти вертикалей.

Об этом член набсовета компании Сергей Лещенко заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзализныци" обсуждается анбандлинг компании – есть разные подходы, предполагающие создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план", – заявил Лещенко.

В то же время член набсовета компании отметил, что "Укрзализныце" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикалью

При этом, по мнению Лещенко, "Укрзализныця" все еще остается национальным достоянием, которым нужно правильно воспользоваться и которое будет терять свою ценность просто под влиянием времени, если его не поддерживать и не модернизировать.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий планировал разделить "Укрзализныцю" на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).

Эту идею также озвучивал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

Автор: 

Лещенко Сергій (22) Укрзалізниця (4780) корпорація (74)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 