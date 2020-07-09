Падение переводов от трудовых мигрантов в мае достигло 21%, – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил $805 млн, что на 20,7% меньше, чем в мае 2019 года, и на 19% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, по итогам января-мая 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 2,1% – до $4,54 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($4,64 млрд).

В целом за пять месяцев 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,83 млрд (40,3% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,77 млрд (38,9%), через международные платежные системы – $0,94 млрд (20,7%).

В частности, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе составил $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $922 млн и в апреле – $826 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд.

В то же время Нацбанк ожидает, что падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Напомним, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.