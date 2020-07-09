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Падение переводов от трудовых мигрантов в мае достигло 21%, – НБУ

Падение переводов от трудовых мигрантов в мае достигло 21%, – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил $805 млн, что на 20,7% меньше, чем в мае 2019 года, и на 19% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, по итогам января-мая 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 2,1% – до $4,54 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($4,64 млрд).

В целом за пять месяцев 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,83 млрд (40,3% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,77 млрд (38,9%), через международные платежные системы – $0,94 млрд (20,7%).

В частности, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе составил $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $922 млн и в апреле – $826 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд.

В то же время Нацбанк ожидает, что падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Напомним, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: 

НБУ (9314) грошові перекази (198)


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Топ коментарі
+12
Опять казнокрады надеются на переводы гастарбайтеров. А как же ваш Ахметов кормилец всея Украины и такой потужный плательщик налогов, который насадил Украину на свои *зеленые тарифы*?
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09.07.2020 17:34
+8
Как быстро жыд...овня считает чужие бабки
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09.07.2020 20:51
+3
Самое интересное что как вы себе хотите а Ахметову по *зеленым тарифам* будете в любом случае. Договор по *зеленым тарифам* подписан такой что украинцы будут с голоду сдыхать а платить Ахметову по *зеленым тарифам* обязаны, даже если не пользуются електроенергией. При том платить в ЕВРО а не в скором будущем обесцененными деревянными.
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09.07.2020 17:38
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Опять казнокрады надеются на переводы гастарбайтеров. А как же ваш Ахметов кормилец всея Украины и такой потужный плательщик налогов, который насадил Украину на свои *зеленые тарифы*?
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09.07.2020 17:34 Відповісти
опять все виновати кроме Зег@вна
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09.07.2020 22:01 Відповісти
Самое интересное что как вы себе хотите а Ахметову по *зеленым тарифам* будете в любом случае. Договор по *зеленым тарифам* подписан такой что украинцы будут с голоду сдыхать а платить Ахметову по *зеленым тарифам* обязаны, даже если не пользуются електроенергией. При том платить в ЕВРО а не в скором будущем обесцененными деревянными.
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09.07.2020 17:38 Відповісти
а если бы все с европы свалили ???? ...филиталя камедия а не бабосики ...
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09.07.2020 20:21 Відповісти
А скільки наші злодіяки, бариги, корупціонери, перерахували в бюджет євриків, тупі бізнес скоти.
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09.07.2020 20:47 Відповісти
та навіть якщо і перерахували би, вам би все одно б те не допомогло. Спитаєте: "Чому?" Та тому, що українське суспільство є геть еконосмічно неефективним на тлі всесвітнього прогресу людстава. Рівень ВВП на одну людину є геть поганим в будь-якому сенсі.
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10.07.2020 15:45 Відповісти
Как быстро жыд...овня считает чужие бабки
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09.07.2020 20:51 Відповісти
Ну и что? Это их деньги, заработаные. Какое отношение вонючий нацбанк имеет к чужим деньгам?
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09.07.2020 22:09 Відповісти
Только и умеют чужие бабки считать, вместо того что бы их делать самим. Уверен что скоро начнут за налоги думать, как бы отжать да побольше
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10.07.2020 10:14 Відповісти
клептоманы еще собираются обложить налогом эти деньги - хрен кто посылать вообще будет
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10.07.2020 13:47 Відповісти
"хрен кто посылать вообще будет"
Навпаки, сам Господь велів посилати якщо не у лани, то 100% на хутір.
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10.07.2020 15:56 Відповісти

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