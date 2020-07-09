"Северный поток-2" в долгосрочной перспективе станет ненужным, – Еврокомиссия

Все партнеры Европейского союза, которые поставляют в ЕС ископаемые энергоносители, должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления.

Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Наш главный месседж им заключается в том, что цель ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным", – сказала Симсон, отвечая на брифинге на вопрос о судьбе газопровода "Северный поток-2".

"Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы. Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду", – рассказала Симсон.

Еврокомиссия представила две принятые 8 июля стратегии ЕС, направленные на достижение "климатической нейтральности": по интеграции энергосистем стран союза и "водородную стратегию", которая предусматривает массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Интеграция энергосистем – "это планирование и эксплуатация энергосистемы "в целом", охватывающей разные энергоносители, инфраструктуры и секторы потребления", – говорится в пресс-релизе ЕК.

Это система, в которой, например, электричество, питающее электромобили, поступает от солнечных батарей на крышах домов, здания обогреваются теплом от ближайшего завода, а завод работает на чистом водороде, полученном благодаря энергии береговых ветроэлектростанций.

Стратегия интеграции предусматривает реформы по 38 позициям, в том числе пересмотр энергетического законодательства, финансирование и внедрение новых технологий, фискальные меры, постепенное прекращение субсидий на ископаемое топливо, целостное планирование инфраструктуры.

Водородная стратегия предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров как минимум на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

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Запланированные инвестиции, считает Еврокомиссия, могут стимулировать восстановление экономики после кризиса коронавируса. Они создают рабочие места в Европе и повышают шансы на лидерство и конкурентоспособность ЕС в стратегических отраслях, которые имеют решающее значение для его экономической устойчивости.

В качестве потенциальных партнеров по стратегии использования возобновляемого водорода рассматриваются, в частности, Украина и балканские государства.

В то же время Восточный комитет немецкой экономики призывает к партнерству в сфере водородной энергетики с РФ. По словам председателя комитета Оливера Хермеса, у России есть соответствующий опыт и предпосылки.

Ранее сообщалось, что пакет мер по восстановлению экономики Германии, пострадавшей от пандемии коронавируса, предусматривает выделение 9 млрд евро на расширение водородных мощностей в стране и за ее пределами. Планируется увеличить объем производства водорода на 5 ГВт к 2030 году и еще на 5 ГВт - не позднее 2040 года, что обойдется примерно в 7 млрд евро. Еще 2 млрд евро будет потрачено на установление партнерских отношений со странами, в которых можно эффективно производить водород.

Норвежская компания Equinor планирует построить в Великобритании завод по производству сжиженного водорода из природного газа. Объект будет также оснащен системой улавливания и хранения углерода.