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Инфляция в годовом измерении возобновила рост, – Госстат

Инфляция в годовом измерении возобновила рост, – Госстат

Рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после повышения на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция ускорилась до 2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае, 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта.

Базовая инфляция в апреле упала до 0% после 0,1% а мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

По подсчетам Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты, на 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Госстат отмечает, что снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%.

Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел – на 2,1%, автомобилей – на 1,3%.

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Как сообщалось, рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3%, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%.

В годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Автор: 

інфляція (718) ціни (3489) Держстат (1430)


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Вау 2% по итогам полугодия.
2015 - 43%
2016 - 12%
2017 - 14%
2018 - 10%
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09.07.2020 17:04 Відповісти
В 2014ом и 2015 были интенсивные боевые действия, а до них - аннексия территорий, разрушение эк.связей, санкции от Раши, и уничтожение промышленности. Так что такая инфляция - еще не худший вариант, который нам готовил Х..ло
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10.07.2020 07:45 Відповісти
Брешуть... Просто достатньо зайти в магазин і подивитися, почім черешня чи огірки!
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10.07.2020 11:23 Відповісти
Николаев. Сегодня цена черешни 85 грн/кг на эконом-рынке. Сезон,наверное, закончен. Сто грамм петрушки и укропа- цена зимняя. Наверное, засуха. Литр молока, тоже, цена зимняя. Селяне жалуются на всё. На несусветные тарифы на э/энергию, на воду и другие как нам там выжить? У перекупщиков курятины, яиц и разных частей говядины и свинины-аншлага тоже нет. Абрикосы и персики гниют. Из-за цены как в Европе. Купила десяток яиц,ТМ квочка, трое из них того, тухлые.Моя грядка, примерно 35 соток, меня выручает, с плодами и овощами. А у других-то, как?
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10.07.2020 13:14 Відповісти
Цікаво, на що вони надіються, якщо зараз навіть в АТБ відбірна черешня по 77... А на базарі ж має бути дешевше!
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10.07.2020 13:26 Відповісти
Зеленский снова намекает, что курс гривны будет 30 за 1 доллар и это "... прописано в бюджете".

Бюджет с курсом 30.2 при номинальном 26,8 принимался для скрытия факта превышение уровня дефицита бюджета. Но ситуация изменилась.
В нынешних условиях, при падении бюджетных и валютных поступлений, при тотальном "схематозе" в налоговой и таможне, для выхода на плановые бюджетные показатели дефицита бюджета нужно установление курса 48,3 гривни за 1 доллар.
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09.07.2020 17:25 Відповісти
Откуда такие расчеты? Я серьезно.
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10.07.2020 13:33 Відповісти
Чтобы тупо не печатать гривны, хотя если 'они" хотят подъёма экономики, поднятие покупательного спроса, резерв есть. Напечатать nova деньги. И раздать пенсии и пособия. Может быть, если потребление хлеба и прочего вырастет, то экономика воспрянет? Или нет? Или уже никак?
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11.07.2020 12:40 Відповісти

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