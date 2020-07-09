Инфляция в годовом измерении возобновила рост, – Госстат

Рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после повышения на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция ускорилась до 2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае, 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта.

Базовая инфляция в апреле упала до 0% после 0,1% а мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

По подсчетам Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты, на 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Госстат отмечает, что снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%.

Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел – на 2,1%, автомобилей – на 1,3%.

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Как сообщалось, рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3%, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%.

В годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.