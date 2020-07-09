Долги за газ в Хмельницкой области сократились на 37%

Потребители газа Хмельницкой области за первое полугодие 2020 года сократили долги за природный газ на 208 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

"Если за аналогичный период прошлого года подоляне уменьшили неуплату услуг на 30%, то в этом году, по завершению отопительного периода – почти на 37%. Поэтому, по состоянию на 1 июля 2020 года долг потребителей газа Хмельницкой области составил более 356 млн грн, что на 15% меньше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

Улучшение расчетов за потребленный газ в Хмельницкой области в компании частично объясняют значительным удешевлением энергоносителя.

В компании подчеркивают, что благодаря преимущественно своевременной оплате большинством потребителей, ООО "Хмельницкгаз сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по поставкам природного газа.

При этом отмечается, что в течение карантина ни одном подолянину не было прекращено газоснабжение, а также не начислялись штрафные санкции и пеня за просрочку оплаты. Впрочем, значительная часть неплательщиков продолжают уклоняться от оплаты за потребленный газ.

"Время карантина является нелегким испытанием как для наших клиентов, так и для газоснабжающей компании. Поэтому мы обращаемся к нашим потребителям с большой просьбой найти возможность и рассчитаться за полученные услуги, чтобы гарантированно получать газ в дальнейшем и государственную помощь в случае необходимости. В то же время, мы благодарим за понимание, сотрудничество и своевременную оплату жителям Хмельницкой области", – отметил директор ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий.

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В компании напомнили, что, согласно условиям Договора по поставке природного газа, оплату за потребленный газ необходимо осуществлять в следующие сроки:

по квитанции абонентской книжки – не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным;

по счету поставщика – не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета.

Оплатить за потребленный газ клиенты ООО "Хмельницкгаз сбыт" могут через "Личный кабинет" на сайте 104.ua, чат-бот Viber 7104ua и мобильные приложения 104 Mobile.