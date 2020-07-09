"Укрзализныця" возобновит движение скоростного поезда "Подольский экспресс"

С 9 июля "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №769/757-770/758 Киев - Каменец-Подольский - Могилев-Подольский. Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Курсирование "Подольского экспресса" восстанавливается с 17 июля, когда он в 14:55 отправится из Киева и прибудет в Каменец-Подольский в 22:49. В четные числа в состав поезда будет включаться группа вагонов в Могилев-Подольский.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля. Отправление из Каменец-Подольского в 00:55, из Могилев-Подольского в 02:20, прибытие в Киев в 09:20.

Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде - 50% от общего количества.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" напоминают, что поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленна обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.