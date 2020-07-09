АМКУ проверяет покупку конкурента "Днепроазота" окружением Коломойского

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 3 июля опубликовал требование о предоставлении информации по покупке стратегического предприятия "Ауьлская хлоропереливная станция" в 2019 году частной фирмой "Агентство "Мега плюс".

Как следует из документа, АМКУ расследует нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при осуществлении сделки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, АМКУ запросил у покупателей станции информацию о стоимости активов, объемах реализации товаров компанией "Агентство "Мега плюс" и субъектами хозяйствования, связанными с ними отношениями контроля за последний финансовый год, предшествовавший сделке.

Также АМКУ требует от владельцев указать источник происхождения средств, за счет которых была приобретена доля в уставном капитале "Агентство "Мега плюс" ее нынешним владельцем Андреем Житниковым, а затем куплена "Аульская хлоропереливная станция".

Среди прочего Антимонопольный комитет требует фирму сообщить, кто непосредственно осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с хранением, разливом в баллоны и контейнеры жидкого хлора, производством, приобретением и реализации хлора.

Как пояснила представитель платформы "Лига антитраста" Галина Верцимаха, Антимонопольный комитет публикует требование на сайте в случаях, когда по всем известным ведомству адресам компания требования не получает.

Она уточнила, что в случае если в результате проверки АМКУ докажет, что "Аульская станция" была приобретена компаниями, которые связаны отношениями контроля с "Днепроазотом", то покупателю не только грозить штраф в размере до 5% годового дохода, но с высокой долей вероятности над покупателем нависнет угроза потери актива.

Читайте также: Рада минимальным количеством голосов уволила главу Антимонопольного комитета

Как сообщалось, Днепропетровский областной совет в 2019 году продал Аульскую хлоропереливную станцию за 30 млн грн ООО "Агентство Мега Плюс".

Как выяснили журналисты, фирма "Агентство "Мега плюс" формально принадлежит Андрею Житникову. Сам Житников, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Однако его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект.

При этом до покупки стратегического предприятия, Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Игорю Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

Как отмечается в расследовании, решение о приватизации Аульской хлоропереливной станции инициировал депутат Днепропетровского облсовета от партии "УКРОП", глава комиссии по вопросам ЖКХ Андрей Смирнов. Сейчас он занимает должность заместителя главы Офиса президента.

Еще весной 2019 года Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" заявляла, что инициированная связанным с группой "Приват" АО "Днипроазот" приватизации коммунального предприятия "Аульская хлоропереливная станция" (АХПС) может привести к полной монополизации рынка жидкого хора и поставит под угрозу водоснабжение большинства городов Украины.

Так, единственным производителем хлора в Украине является "Днепроазот" Коломойского. Частично альтернативу монопольному положению "Днепроазота" могла создавать "Аульская хлорпереливна станция", которая может осуществлять поставки жидкого хлора как производства АО "Днепроазот", так и от зарубежных поставщиков, располагая необходимым оборудованием, которого нет больше ни у кого в Украине.

Традиционно основным поставщиком хлора для АХПС является "Днипроазот", однако в период его остановки в 2018 году АХПС смогло организовать поставки импортного хлора.