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Киевский речной порт начал перевалку цемента

Киевский речной порт начал перевалку цемента

Киевский речной порт расширил перечень предоставляемых услуг и начал принимать к перевалке цемент.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта, передает БизнесЦензор.

"Теперь принимаем к перевалке и цемент. Есть отдельная площадка для разгрузки и вся необходимая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевский речной порт планирует переваливать грузы из Беларуси. По состоянию на 3 марта шел завершающий этап переговоров по перевалке с временным хранением грузов из Беларуси - а именно химической, сельскохозяйственной продукции, ДСП плит, арматурного проката, силикатного кирпича, а также железобетонных строительных конструкций.

Автор: 

вантажі (1299) Київ (4688) порт (1395)


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