Киевский речной порт начал перевалку цемента
Киевский речной порт расширил перечень предоставляемых услуг и начал принимать к перевалке цемент.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта, передает БизнесЦензор.
"Теперь принимаем к перевалке и цемент. Есть отдельная площадка для разгрузки и вся необходимая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что киевский речной порт планирует переваливать грузы из Беларуси. По состоянию на 3 марта шел завершающий этап переговоров по перевалке с временным хранением грузов из Беларуси - а именно химической, сельскохозяйственной продукции, ДСП плит, арматурного проката, силикатного кирпича, а также железобетонных строительных конструкций.
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