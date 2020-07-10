В Хмельницкой области полностью изношены 38% газораспределительных сетей

Всего 165 грн. в месяц на 1 километр газопроводов предусмотрено на работы по безопасности в действующем тарифе АО "Хмельницкгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Более 5 лет финансирование работ по безопасности газораспределительной системы Хмельницкой области остается на уровне, значительно ниже необходимого. В то же время, 38% газораспределительных сетей в Хмельницкой области уже полностью изношены", - сообщает компания.

В тарифе на доставку газа в Хмельницкой области предусмотрено 165 грн. на километр газопроводов в месяц.

"Это меньше, чем 27 грн. в день, в том числе и на проведение экстренных ремонтно-восстановительных работ и устранение аварийных ситуаций. Между тем, до конца года еще 1 тыс. км газопроводов и около 200 газорегуляторных пунктов полностью исчерпают свой ресурс и станут потенциально опасными", - сообщает компания.

С 1 июля 2020 года НКРЭКУ установила тариф на распределение газа для АО "Хмельницкгаз" на уровне 1,104 грн. с НДС вместо анонсированного 1,20 грн., что позволит только поверхностно провести запланированные работы и экстренные ремонты на газораспределительной сети области. Поэтому из-за недостаточности тарифа, газовики не смогут модернизировать и провести реконструкции системы газоснабжения, также невозможно будет провести и бесплатную замену счетчиков потребителям.

"Для полноценной модернизации газораспределительной системы Хмельницкой области необходимы инвестиции на уровне 203, 640 млн. грн с НДС в год. Это позволило повысить уровень безопасности газоснабжения и сделать систему намного эффективнее, - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - В 2020 году, Инвестпрограмма АО "Хмельницкгаз" составляет всего 81, 8 млн грн на год".

"Хмельницкгаз" сообщает, что газораспределительная сеть Хмельницкой области загружена лишь на 10% от своей проектной мощности, однако, для бесперебойной и безопасной доставки газа необходимо круглосуточно поддерживать полностью ее технически исправное состояние протяженностью около 18 тыс.