Минэнерго назвало поставщика "последней надежды" на рынке газа

Министерство энергетики Украины сообщает о том, что ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" определено поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины", - сообщает Минэнерго.

Соответствующее решение сегодня приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика "последней надежды". "За" проголосовали 5 членов комиссии.

"Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%", - сообщает министерство

Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

Министерство энергетики Украины инициировало конкурс на поставщика "последней надежды" в рамках подготовки к открытию рынка газа для бытовых потребителей с 1 августа текущего года.

Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Среди требований к ППН обозначена готовность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд кубометров газа, что соответствует наибольшему месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020. Также у кандидата на ППН должен быть в наличии персонал и другие средства ведения деятельности поставщика "последней надежды".

Группа "Нафтогаз" приняла участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН).